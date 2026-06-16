Video bàn thắng Bỉ 1-1 Ai Cập (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Bỉ: Hany (66', phản lưới)

Ai Cập: Ashour (20')

Đội hình ra sân

Bỉ: Courtois, Meunier, Castagne (N. Raskin 56'), Ngoy, Mechele, Onana (M. D. Cuyper 56'), Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere (R. Lukaku 66')

Ai Cập: Shoubir, Hany, Ibrahim, Ashour (R. Rabia 71'), Fatouh, Lashino, Fathy, Zico (M Zizo 76'), Attia, Salah(H. Abdelkarim 76'), Marmoush