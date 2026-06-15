Arsenal hạ nhiệt sự quan tâm dành cho Mateus Fernandes - cầu thủ cũng được liên hệ với Real Madrid, sau khi Jose Mourinho trở lại băng ghế huấn luyện đội bóng Hoàng gia.

Tuy nhiên, Los Blancos chưa có kế hoạch gửi đề nghị chính thức. Cùng thời điểm, động thái chuyển nhượng từ MU đang tiến triển đáng kể.

MU đang chiếm ưu thế chuyển nhượng Mateus Fernandes - Ảnh: SunSport

Theo tiết lộ từ truyền thông xứ sương mù, Quỷ đỏ là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ thuộc biên chế West Ham.

Mateus Fernandes (21 tuổi) hiện đứng đầu danh sách mục tiêu ở vị trí tiền vệ của Red Devils, sau khi Elliot Anderson ưu tiên chuyển đến Man City.

West Ham United định giá Fernandes ở mức 80 triệu bảng. MU hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với khoản phí thấp hơn (khoảng 60 triệu bảng), bởi đội bóng thành London vừa xuống hạng.

Sao trẻ Bồ Đào Nha gia nhập West Ham từ Southampton với giá 38 triệu bảng hè năm ngoái. Anh có màn ra mắt ĐTQG hồi tháng 3, nhưng Mateus không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026.

Thương vụ Mateus Fernandes cũng cho thấy niềm tin BLĐ MU đặt vào Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Ông từng theo sát đà phát triển của tiền vệ này, khi còn phụ trách công tác tuyển trạch tại Southampton.

Wilcox chuyển sang MU hồi tháng 4/2024. Còn Mateus Fernandes cập bến sân St Mary's từ Sporting Lisbon, với giá 15 triệu bảng bốn tháng sau đó.

Nếu hoàn tất chuyển nhượng tới Old Trafford, Mateus sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên được West Ham bán cho Quỷ đỏ, kể từ vụ Paul Ince năm 1989.

Trước đây, MU cũng theo đuổi Declan Rice nhưng chưa bao giờ gửi đề nghị chính thức. Hè 2023, tiền vệ tuyển Anh chuyển sang Arsenal với mức phí 105 triệu bảng.