Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang nổi lên như ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại San Siro, sau khi rời sân Old Trafford hồi tháng 1.

Theo The Telegraph, nếu thương vụ được hoàn tất, MU sẽ không còn phải chi trả toàn bộ khoản bồi thường dự phòng cho việc sa thải Ruben Amorim.

Trong báo cáo tài chính mới đây, Quỷ đỏ xác nhận đã trích lập 15,9 triệu bảng liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với Amorim cùng các thành viên trong ban huấn luyện.

Ruben Amorim bị MU sa thải hồi đầu năm - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, đây là mức chi phí tối đa mà đội chủ sân Old Trafford phải thanh toán.

Các nguồn tin cho biết, số tiền thực tế sẽ thấp hơn đáng kể nếu Amorim sớm tìm được bến đỗ mới, bởi mức lương ở công việc tiếp theo được khấu trừ vào khoản bồi thường đã thỏa thuận trước đó.

Về phía MU, CLB từ chối bình luận về khả năng tiết kiệm chi phí. Mọi tính toán lúc này vẫn chỉ mang tính giả định, cho đến lúc AC Milan chính thức bổ nhiệm tân HLV.

Ruben Amorim hiện vẫn chưa nhận công việc mới, kể từ sau khi bị sa thải hồi đầu năm.

AC Milan xem nhà cầm quân Bồ Đào Nha là nhân tố phù hợp để vực dậy đội bóng sau mùa giải thất vọng, khi gã khổng lồ Serie A không giành vé Champions League.

Trước đó, Ruben Amorim từng được liên hệ với chiếc ghế nóng của Benfica. Tuy nhiên, đội bóng này đã chuyển hướng sang Marco Silva, còn Jose Mourinho trở lại Real Madrid.