Ở trận đấu mở màn bảng F World Cup 2026, Hà Lan buộc phải chia điểm Nhật Bản khi để hòa 2-2, với cả 2 lần đại diện châu Á đều bị dẫn bàn, nhưng vẫn nỗ lực kiếm được 1 điểm chung cuộc.

Van Dijk đưa Hà Lan vượt lên ở phút 51, nhưng Keito Nakamura đã gỡ hòa cho Nhật Bản chỉ 6 phút sau đó, trong trận đầu tiên của anh tại World Cup.

Nhật Bản 2 lần bị Hà Lan vượt lên dẫn trước nhưng vẫn buộc đối thủ phải chia điểm ngày ra quân World Cup 2026. Ảnh: JFA

Đến phút 64, Summerville thiết lập lại thế dẫn bàn cho đội bóng áo cam, nhưng đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu không nao núng, và Daichi Kamada đã điền tên lên bảng điện tử ở phút 89, mang về 1 điểm cho Nhật Bản.

Theo dõi cuộc so tài, cựu đội trưởng MU, Roy Keane thốt lên: “Nhật Bản là một cái tên khác, đáng gờm tại World Cup 2026. Họ có đội hình thực sự chất lượng.

Những Keito Nakamura, Daichi Kamada, Takefusa Kubo và Ogawa,… trong ngày thi đấu thăng hoa cho thấy có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Với tôi, thủ thành Zion Suzuki là cầu thủ nổi bật nhất, hay nhất trận Hà Lan 2-2 Nhật Bản. Điều gây ấn tượng nhất với tôi là tính tổ chức, kỷ luật và sự tự tin của ‘Samurai xanh’. Tôi cũng xem trận Hàn Quốc 2-1 CH Séc, cho thấy các đội bóng châu Á đang thể hiện chất lượng, sự nghiêm túc và vô cùng tự tin tại World Cup 2026”.

Trong khi đó, chân sút lừng danh Ibrahimovic cũng từng chơi cho MU thời Mourinho, đánh giá: “Đừng bao giờ đánh giá thấp Nhật Bản tại World Cup. Tôi từng chứng kiến họ đả bại Tây Ban Nha ở sân chơi này rồi.

Đội trưởng Van Dijk nhận giải Cầu thủ hay nhất trận không thể vui nổi khi đội nhà lỡ chiến thắng. Ảnh: Goals Side

Ở cuộc so tài Hà Lan 2-2 Nhật Bản, Van Dijk, Summerville và Ryan Gravenberch chơi rất hay. Sau khi Van Dijk ghi bàn và Nakamura gỡ hòa, rồi Summerville giúp họ dẫn bàn lần nữa, chúng ta đều nghĩ Hà Lan có lẽ cầm chắc 3 điểm.

Tôi nghĩ, HLV Koeman đã sai lầm khi sau đó thực hiện 5 sự thay đổi người. Ông Moriyasu đủ thông minh để nhận ra điều đó và Nhật Bản tiếp tục tìm cơ hội để quân bình 2-2.

Thật điên rồ, vì ngoài những cái tên như Kubo, Kamada, Nakamura, bạn khó có thể tường tận kể thêm tên ai khác trong đội Nhật Bản, nhưng họ đã xoay xở để có được 1 điểm trước Hà Lan. Bóng đá thật điên rồ và đó là lý do tại sao nó là môn thể thao hay nhất thế giới”.

(Nguồn VTV)