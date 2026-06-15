Video Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà hạ Ecuador (nguồn: VTV)

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Bờ Biển Ngà: Amad Diallo (90')

Bờ Biển Ngà có màn ra quân đầy cảm xúc tại World Cup 2026 khi đánh bại Ecuador 1-0 ở bảng E. Pha lập công duy nhất của Amad Diallo ở phút 90 giúp đại diện châu Phi giành chiến thắng lịch sử trước một đội bóng Nam Mỹ tại đấu trường World Cup.

Trận đấu diễn ra chặt chẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ecuador nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Enner Valencia dứt điểm vọt xà ở phút 11, trước khi John Yeboah và Alan Minda lần lượt khiến khung thành Bờ Biển Ngà rung chuyển với hai cú sút dội xà ngang trong hiệp một.

Amad Diallo với khoảnh khắc người hùng - Ảnh: ESPN Asia

Bờ Biển Ngà cũng có những pha đáp trả nguy hiểm, đặc biệt nhờ tốc độ ở hai biên. Sau giờ nghỉ, sự xuất hiện của Amad Diallo giúp hàng công đội bóng châu Phi trở nên sắc bén hơn.

Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90. Wilfried Singo dẫn bóng xâm nhập vòng cấm từ cánh phải rồi chuyền thuận lợi để Amad Diallo dứt điểm một chạm tung lưới Ecuador, ấn định chiến thắng 1-0.

Đội hình ra sân:

Ecuador: Hernán Galíndez (1), Joel Ordóñez (4), Willian Pacho (6), Piero Hincapié (3), Alan Minda (N. Angulo 56'), Alan Franco (J. Porozo 62'), Moisés Caicedo (23), Pedro Vite (15), Gonzalo Plata (19), Enner Valencia (K. Rodríguez 78'), John Yeboah (Á. Preciado 62')

Bờ Biển Ngà: Yahia Fofana (1), Guela Doué (17), Wilfried Singo (5), Emmanuel Agbadou (20), Ghislain Konan (3), Seko Fofana (I. Sangaré 77'), Franck Kessié (8), Yan Diomande (11), Bazoumana Toure (A. Diallo 56'), Nicolas Pepe (C. R. I. Oulai 77'), Elye Wahi (A. Bonny 56')