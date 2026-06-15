Video Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà hạ Ecuador (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Bờ Biển Ngà: Amad Diallo (90')
Bờ Biển Ngà có màn ra quân đầy cảm xúc tại World Cup 2026 khi đánh bại Ecuador 1-0 ở bảng E. Pha lập công duy nhất của Amad Diallo ở phút 90 giúp đại diện châu Phi giành chiến thắng lịch sử trước một đội bóng Nam Mỹ tại đấu trường World Cup.
Trận đấu diễn ra chặt chẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ecuador nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Enner Valencia dứt điểm vọt xà ở phút 11, trước khi John Yeboah và Alan Minda lần lượt khiến khung thành Bờ Biển Ngà rung chuyển với hai cú sút dội xà ngang trong hiệp một.
Bờ Biển Ngà cũng có những pha đáp trả nguy hiểm, đặc biệt nhờ tốc độ ở hai biên. Sau giờ nghỉ, sự xuất hiện của Amad Diallo giúp hàng công đội bóng châu Phi trở nên sắc bén hơn.
Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90. Wilfried Singo dẫn bóng xâm nhập vòng cấm từ cánh phải rồi chuyền thuận lợi để Amad Diallo dứt điểm một chạm tung lưới Ecuador, ấn định chiến thắng 1-0.
Đội hình ra sân:
Ecuador: Hernán Galíndez (1), Joel Ordóñez (4), Willian Pacho (6), Piero Hincapié (3), Alan Minda (N. Angulo 56'), Alan Franco (J. Porozo 62'), Moisés Caicedo (23), Pedro Vite (15), Gonzalo Plata (19), Enner Valencia (K. Rodríguez 78'), John Yeboah (Á. Preciado 62')
Bờ Biển Ngà: Yahia Fofana (1), Guela Doué (17), Wilfried Singo (5), Emmanuel Agbadou (20), Ghislain Konan (3), Seko Fofana (I. Sangaré 77'), Franck Kessié (8), Yan Diomande (11), Bazoumana Toure (A. Diallo 56'), Nicolas Pepe (C. R. I. Oulai 77'), Elye Wahi (A. Bonny 56')
KẾT THÚC
Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Bờ Biển Ngà. Đây là lần đầu tiên họ đánh bại một đại diện Nam Mỹ tại đấu trường World Cup.
90'+5
Thêm một pha dứt điểm nữa của Amad Diallo, nhưng lần này bóng đi không làm khó thủ môn bên phía Ecuador.
90'
Amad Diallo khai thông thế bế tắc cho Bờ Biển Ngà
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải của Bờ Biển Ngà, trung vệ Wilfried Singo dẫn bóng vào vòng cấm rồi kiến tạo để ngôi sao Amad Diallo dứt điểm một chạm tung lưới Ecuador.
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
84'
Thời gian trôi về những phút cuối nhưng bước ngoặt của trận đấu vẫn chưa xuất hiện. Thời gian cầm bóng khá ngang nhau, Ecuador tung ra 9 cú dứt điểm nhưng chỉ một lần trúng đích.
76'
Vẫn đang là một thế trận giằng co, ăn miếng trả miếng nhưng bàn thắng khai thông thế bế tắc vẫn "lẩn trốn" hai đội tuyển.
68'
Gonzalo Plata khiến CĐV Bờ Biển Ngà trải qua một phen thót tim với cú sút xa uy lực bị thủ môn Yahia Fofana cản phá.
63'
Sự xuất hiện của ngôi sao MU - Amad Diallo giúp cho sức tấn công của Bờ Biển Ngà được cải thiện đáng kể.
56'
Ecuador đáp trả với pha kết thúc của Pedro Vite từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi không trúng đích.
52'
Đến lượt may mắn đứng về phía Ecuador khi cơ hội đến với Bờ Biển Ngà, khi Elye Wahi dứt điểm dội xà ngang khung thành đại diện Nam Mỹ.
49'
Vẫn đang là một thế trận giằng co mà cầu thủ hai đội tạo ra trên sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pennsylvania).
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
HẾT HIỆP 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hoà không bàn thắng.
42'
Những phút vừa qua diễn ra chậm và chặt chẽ hơn, các cơ hội vì vậy cũng thưa thớt hơn.
35'
Mải tấn công suýt chút nữa Ecuador phải trả giá trong pha phản công của Bờ Biển Ngà.
30'
Xà ngang lại cứu thua cho Bờ Biển Ngà
Ecuador liên tục có những pha phối hợp ăn ý "xé toang" hàng thủ Bờ Biển Ngà. Alan Minda đặt lòng đẹp mắt nhưng xà ngang một lần nữa cứu thua cho đội bóng châu Phi.
23'
Bóng dội xà ngang khung thành Bờ Biển Ngà
John Yeboah bên phía Ecuador tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng bị xà ngang khung thành Bờ Biển Ngà từ chối siêu phẩm.
16'
Bờ Biển Ngà đáp trả mạnh mẽ, Franck Kessié mở bóng thuận lợi nhưng tình huống nửa chuyền nửa dứt điểm của Bazoumana Toure đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Ecuador. Đại diện châu Phi đang liên tục gây sức ép lên khung thành của đối phương.
11'
Pha chồng biên tốt của Ecuador, quả tạt từ cánh trái vào khiến hậu vệ Bờ Biển Ngà bị ngã tạo cơ hội để Enner Valencia xử lý một chạm rồi dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đại diện châu Phi.
10'
Vẫn chưa có tình huống tấn công nguy hiểm nào được cầu thủ đôi bên tạo về phía khung thành của nhau.
5'
Tính chất của trận mở màn nên cả hai đội đều chọn cách nhập cuộc thận trọng.
06h02
Trọng tài chính người Pháp - Francois Letexier nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
05h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
05h45
05h30
Các cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
05h15
Ecuador gặp Bờ Biển Ngà ở lượt trận ra quân bảng E World Cup 2026 , trong màn so tài được đánh giá cân bằng và có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua giành vé đi tiếp. Khi Đức được xem là ứng viên hàng đầu bảng đấu, cuộc đối đầu này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí thứ hai.
Ecuador bước vào giải với sự tự tin lớn sau vòng loại Nam Mỹ ấn tượng. Dù bị trừ điểm từ đầu chiến dịch, họ vẫn cán đích trong nhóm dẫn đầu, chỉ sau Argentina. Đại diện Nam Mỹ sở hữu đội hình đồng đều, với Caicedo là điểm tựa ở tuyến giữa, bên cạnh những gương mặt chất lượng như Hincapie hay Estupinan.
Bờ Biển Ngà cũng không hề kém cạnh. “Voi rừng” trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng, mang theo đội hình giàu thể lực, tốc độ và có nhiều nhân tố đáng chú ý, trong đó nổi bật là Amad Diallo. Phong độ của đại diện châu Phi thời gian qua cũng rất thuyết phục.
Ecuador chắc chắn và thực dụng, còn Bờ Biển Ngà mạnh mẽ, giàu tốc độ. Với sự cân bằng hiện tại, trận đấu này rất dễ khép lại với tỷ số hòa.