Đại diện ACB và VNPAY ký kết hợp tác triển khai bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số.

Hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với quy định quản lý thuế mới

Từ ngày 1/1/2026, các hộ kinh doanh chính thức chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai. Quy định mới được kỳ vọng tạo bước tiến về minh bạch và chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, song cũng kéo theo không ít bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu áp dụng.

Thực tế cho thấy, nhiều hộ kinh doanh đang phải thay đổi nhanh cách vận hành: từ bán hàng, quản lý doanh thu, xuất hóa đơn đến thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Nếu không có công cụ phù hợp, việc chuyển đổi này dễ phát sinh sai sót, tốn thời gian và chi phí.

Trước bối cảnh đó, VNPAY và ACB đã phối hợp triển khai gói giải pháp chuyển đổi số toàn diện dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Gói giải pháp tích hợp các phương thức thanh toán hiện đại như VNPAY-SmartPOS, VNPAY-PhonePOS (biến điện thoại thành máy POS), thanh toán bằng mã VNPAY-QR cùng bộ công cụ nộp thuế số gồm phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số.

Bộ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế số của VNPAY hợp tác cùng ACB

Bộ giải pháp được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đa dạng mô hình kinh doanh, giúp doanh nghiệp nhanh chóng chuẩn hóa quy trình vận hành, minh bạch dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế một cách chính xác, thuận tiện.

Ông Ngô Tấn Long – Phó Tổng Giám đốc ACB phát biểu tại sự kiện.

Đại diện ACB cho biết, việc hợp tác cùng VNPAY nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai thuế mới.

“Việc kết hợp giữa nền tảng thanh toán của VNPAY và các giải pháp tài chính số của ACB sẽ hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tuân thủ quy định thuế minh bạch, giảm thao tác thủ công và tối ưu chi phí vận hành. Sự hợp tác này không chỉ củng cố quan hệ chiến lược giữa hai đơn vị, mà còn thể hiện cam kết chung trong việc phát triển các giải pháp thanh toán số thiết thực, phù hợp với định hướng của Nhà nước”, ông Ngô Tấn Long - Phó Tổng Giám đốc ACB chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Phó Tổng Giám đốc VNPAY phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc VNPAY, cho biết việc đồng hành cùng ACB xuất phát từ nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh khi tiếp cận phương thức kê khai thuế.

“Với bộ giải pháp này, VNPAY và ACB hy vọng có thể gỡ bỏ những rào cản, giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế và quản lý dòng tiền một cách nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Chúng tôi mong muốn đưa những công cụ số hóa trở nên thật sự gần gũi, giúp các đơn vị kinh doanh không chỉ tuân thủ đúng quy định mà còn vận hành hiệu quả và bắt nhịp nhanh hơn với xu hướng kinh tế hiện nay”, ông Phúc chia sẻ.

Miễn phí bộ giải pháp nộp thuế số, hỗ trợ kê khai thuế cho hộ kinh doanh, Doanh nghiệp

Thông qua hợp tác, ACB và VNPAY mang tới các giải pháp thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên cả nước, góp phần tháo gỡ những rào cản về công nghệ và chi phí trong lộ trình chuyển đổi số.

Điểm nhấn của hợp tác nằm ở chính sách ưu đãi dành cho gói Nộp thuế số. Theo đó, ACB và VNPAY miễn phí sử dụng đến hết năm 2028 kể từ ngày bắt đầu triển khai đối với bộ giải pháp nộp thuế số, bao gồm phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, dịch vụ truyền - nhận hóa đơn TVAN, lưu trữ hóa đơn trong 10 năm trên VNPAY Cloud, chữ ký số VNPAY-CA cùng giải pháp ký kết văn bản, hợp đồng điện tử VNeDOC. Bộ giải pháp góp phần giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa quy trình vận hành, minh bạch doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn.

Bộ giải pháp chuyển đổi số giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số toàn diện

Việc chủ động áp dụng công nghệ ngay từ giai đoạn sớm giúp doanh nghiệp từng bước minh bạch hóa dòng tiền, kiểm soát hoạt động tài chính hiệu quả hơn và giảm áp lực trong công tác kê khai, quyết toán.

Thông qua hợp tác này, ACB và VNPAY khẳng định vai trò đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số diễn ra thuận lợi và bền vững hơn.