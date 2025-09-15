Minh chứng cho cam kết này là hàng loạt dự án bền vững được Acecook triển khai thực hiện trong nhiều năm qua.

Hành trình đồng hành và sẻ chia

Trong hơn 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, dấu ấn Acecook không chỉ nằm ở độ phủ sản phẩm, mà còn ở những hành động thiết thực, lan tỏa giá trị nhân văn qua nhiều dự án cộng đồng, từ giáo dục, y tế đến hỗ trợ người khó khăn. Chiến lược phát triển này được thể hiện rõ nét qua các chương trình dài hạn, xoay quanh những chủ đề cốt lõi như giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh và truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để mỗi dự án thực sự có ý nghĩa, Acecook luôn nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng để đánh giá nhu cầu thực tế, từ đó thiết kế các chương trình phù hợp và đo lường hiệu quả chặt chẽ ở từng địa phương. Trong số đó, có thể kể đến chương trình học bổng dài hạn Acecook Happy Scholarship - dự án điển hình cho sự đầu tư bền bỉ của doanh nghiệp vào giáo dục.

Năm 2025 đánh dấu hành trình 10 năm của Acecook Happy Scholarship

Từ năm 2015 đến nay, hơn 1.800 suất học bổng với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng đã được trao đến hàng nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng mà còn là nguồn động viên chắp cánh cho ước mơ của các em trên con đường học tập. Không dừng lại ở việc bồi đắp tri thức, chương trình còn chú trọng phát triển kỹ năng toàn diện cho những tài năng trẻ. Sinh viên nhận học bổng có cơ hội tham gia các hoạt động thực tiễn như tham quan nhà máy, các lớp học kỹ năng mềm và những buổi chia sẻ định hướng nghề nghiệp từ các quản lý nhân sự, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Nếu Acecook Happy Scholarship tập trung bồi dưỡng tri thức, thì dự án "Gói mì hạnh phúc" lại mang đến sự hỗ trợ thiết thực kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn.

Khởi động từ năm 2019, chương trình hướng đến trẻ em từ 4 - dưới 16 tuổi tại các gia đình khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần cùng Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam lan tỏa những giá trị nhân văn. Đến nay, dự án đã mang đến hơn 85.000 thùng mì, giúp tăng khẩu phần ăn cho gần 61.000 trẻ em. Bên cạnh đó, dự án còn trao cho các em gần 2.550 suất học bổng và gần 2.200 dụng cụ học tập, đồng thời tài trợ xây dựng 3 công trình nước sạch cho gần 4.700 em, với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Đoàn công tác trao học bổng từ dự án "Gói mì hạnh phúc" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Trường TH và THCS Đồn Đặc (tỉnh Quảng Ninh) vào tháng 5/2025

Acecook còn mở rộng vòng tay bảo trợ dài hạn cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Nổi bật là dự án "Thả lưới ước mơ", một sáng kiến phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Với cam kết hỗ trợ 6 triệu đồng/trẻ/năm, dự án mang đến sự bảo trợ lâu dài cho 166 trẻ em là con ngư dân. Tiếp nối thành công, năm 2025, dự án tiếp tục dành kinh phí 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tầm nhìn bền vững: Lan tỏa giá trị từ hành động đến tư duy

Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành thực phẩm, Acecook liên tục tổ chức các chương trình giáo dục nhằm truyền thông khoa học về mì ăn liền, hướng dẫn người tiêu dùng xây dựng chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ.

Acecook còn sẵn sàng san sẻ cùng đất nước qua những thời điểm khó khăn của thiên tai và dịch bệnh. Công ty luôn đồng hành cùng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai trong khuôn khổ Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức cho học sinh và hỗ trợ kịp thời bằng hiện vật, hiện kim đến những địa phương bị ảnh hưởng.

Acecook đã và đang kiến tạo một tập thể vững mạnh từ bên trong, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng. Một ví dụ điển hình là khi bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nặng nề vào năm 2024, tập thể Acecook Việt Nam đã nhanh chóng quyên góp được hơn 420 triệu đồng thông qua chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương".

Acecook Việt Nam được vinh danh “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025”

Không dừng lại ở đó, các chương trình cộng đồng của Acecook còn được kết nối chặt chẽ với hệ thống vận hành doanh nghiệp, bao gồm cả việc đào tạo nhân viên làm thiện nguyện. Đồng thời, công ty cũng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật, giúp các nhà cung cấp nâng cao năng lực quản lý chất lượng để cùng xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững.

Những nỗ lực bền bỉ của Acecook Việt Nam đã được ghi nhận xứng đáng. Tại Corporate Sustainability Awards 2025 (CSA 2025), Acecook được vinh danh là một trong "Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam" với hạng mục "Hoạt động CSR tiêu biểu".

Đặc biệt, Acecook Việt Nam còn nhận giải thưởng danh giá Doanh nghiệp bền vững 2025 thuộc khối FDI do Ban giám khảo CSA 2025 bình chọn. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực của công ty trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị), gắn kết chặt chẽ với giá trị cốt lõi 3H (Happy Consumers, Happy Society, Happy Employees). Ngoài ra, Acecook Việt Nam còn vinh dự đón nhận giải thưởng Doanh nghiệp có trách nhiệm Châu Á (AREA) 2025. Đây là giải thưởng uy tín do Enterprise Asia tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động kinh doanh bền vững và trách nhiệm xã hội.

“Bước sang giai đoạn mới với chiến lược "Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc", Acecook vẫn luôn cam kết kiến tạo những giá trị tích cực. Với Acecook, phát triển cộng đồng không phải là một lựa chọn, mà là một phần không thể tách rời khỏi chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Sau ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam vươn mình, Acecook tin rằng hành trình này sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị lâu dài và bền vững cho xã hội”, đại diện Acecook nhấn mạnh.

Ngọc Minh