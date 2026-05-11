Trận tứ kết giữa U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Australia tại giải U17 nữ châu Á 2026 xác định suất dự U17 nữ World Cup, vì thế cả hai đội đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bước vào sân thi đấu với tinh thần cao nhất.

Tuy nhiên, đây là trận đấu mà U17 nữ Việt Nam bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ, cả về trình độ lẫn thể hình, thể lực. Mục tiêu của các cô gái Việt Nam là cố gắng kéo trận đấu tới loạt luân lưu may rủi, nhưng U17 nữ Australia không để điều này xảy ra.

U17 nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ. Ảnh: VFF

Trong phần lớn thời gian thi đấu, U17 nữ Australia áp đảo hoàn toàn về thế trận, số cơ hội, trong khi U17 nữ Việt Nam vất vả chống đỡ. Phút 28, U17 nữ Australia mở sau cú đá bồi của của Kaya Jugovic. Phút 31, U17 nữ Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua khi đối phương gia tăng sức ép. Leyla Hussein nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Australia sau cú dứt điểm cận thành.

Sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn so với hiệp 1, trong đó đáng chú ý là tình huống ở phút 58 khi Minh Ánh đưa bóng đi vọt xà ngang sau pha ra chân trong vòng cấm U17 nữ Australia.

Những phút cuối trận, U17 nữ Australia chủ động chơi chậm nhằm bảo vệ tỉ số. Kết thúc trận đấu, đội bóng xứ chuột túi giành chiến thắng 2-0, vào bán kết VCK U17 nữ châu Á 2026 (gặp U17 nữ Nhật Bản) cùng suất dự World Cup. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam dừng chân tại giải, lỡ hẹn với giải bóng đá thế giới.