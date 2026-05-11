U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2026 dù vừa nhận thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C VCK U17 châu Á 2026.

Sau hai lượt đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland có 3 điểm, đứng thứ hai bảng C, bằng điểm U17 Yemen nhưng xếp trên nhờ thắng đối đầu trực tiếp. U17 Hàn Quốc dẫn đầu với 6 điểm, trong khi U17 UAE xếp cuối với 1 điểm.

U17 Việt Nam vẫn nắm trong tay quyền tự quyết - Ảnh: VFF

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 UAE vào 0h00 ngày 14/5. Nếu giành chiến thắng, đội bóng áo đỏ chắc chắn vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup mà không cần quan tâm kết quả trận U17 Hàn Quốc gặp U17 Yemen.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở kịch bản phụ. Theo thể thức giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết và dự U17 World Cup. Nhưng nếu U17 Qatar, chủ nhà U17 World Cup 2026, lọt vào tứ kết U17 châu Á, suất World Cup mà Qatar vốn đã có sẽ được chuyển cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Điều này mở ra hy vọng cho U17 Việt Nam trong trường hợp không thể kết thúc bảng C ở vị trí nhì bảng. U17 Qatar hiện đang có cơ hội lớn đi tiếp tại bảng B khi sẽ gặp U17 Trung Quốc, đội chưa có điểm, ở lượt cuối.

Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn cần tự quyết số phận bằng cách đánh bại UAE. Kịch bản vé vớt chỉ nên là phương án dự phòng, bởi quyền đi tiếp vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Cristiano Roland.

Highlights U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn