Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” đã trở thành một sự kiện chính trị - văn hóa có sức lan tỏa đặc biệt. Không chỉ là sân khấu của nghệ thuật, chương trình còn khẳng định niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu nước và hun đúc sức mạnh tinh thần cho các thế hệ người Việt.

Một dấu ấn trong chiến lược phát triển của Agribank

Trong đêm concert đặc biệt, khi những ca khúc bất hủ như Đoàn vệ quốc quân, Đường lên phía trước, Hò kéo pháo, Sẽ chiến thắng… vang lên, khán giả đã cùng hòa chung nhịp đập trái tim yêu nước. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ không chỉ khơi dậy ký ức hào hùng mà còn gửi gắm niềm tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc.

“Tổ quốc trong tim” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là một thông điệp: tình yêu Tổ quốc chính là điểm tựa tinh thần, là động lực vượt qua khó khăn và thử thách. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, khi làn sóng văn hóa đa chiều len lỏi, những concert mang tính quốc gia như thế chính là “ngọn hải đăng” giữ gìn và lan tỏa giá trị Việt, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Sân khấu rực rỡ ánh sáng của concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”

Không chỉ góp mặt với vai trò đồng hành, Agribank còn đặt dấu ấn của mình trong chiến lược song hành cùng những chương trình trọng điểm của quốc gia. Với vị thế là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank hiểu rằng giá trị của một thương hiệu không chỉ đến từ sức mạnh tài chính mà còn từ trách nhiệm xã hội và sự gắn kết với cộng đồng.

Năm 2025, hình ảnh thương hiệu Agribank đã và đang hiện diện trong nhiều sự kiện tầm vóc lớn: Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, chương trình “Tổ quốc trong tim”, chương trình “Tự hào là người Việt Nam”, chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9… Mỗi lần đồng hành là một lần Agribank gửi đi thông điệp về một ngân hàng không chỉ là một điểm tựa cho sự phát triển kinh tế, tài chính, mà còn góp phần nuôi dưỡng những giá trị tinh thần - văn hóa của đất nước.

Đặc biệt, với chương trình “Tổ quốc trong tim”, sự hiện diện của Agribank còn thể hiện sự kết nối giữa nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội. Đây là cách ngân hàng khẳng định mình không đứng ngoài những giá trị tinh thần của dân tộc mà đang trở thành một “nhịp cầu” bền chặt giữa kinh tế và văn hóa, giữa thị trường tài chính và tình yêu nước.

Với mạng lưới trải dài khắp mọi miền đất nước, từ đồng bằng tới hải đảo, vùng sâu, vùng xa, Agribank mang trong mình tình yêu nước, niềm tự hào và tinh thần cống hiến. Sự đồng hành cùng “Tổ quốc trong tim” không dừng lại ở góc độ tài trợ mà còn cộng hưởng tình yêu đất nước từ trái tim đến trái tim, từ những cán bộ ngân hàng tới hàng triệu khán giả cả nước.

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, chia sẻ: “Khi đồng hành cùng “Tổ quốc trong tim”, chúng tôi không chỉ mang đến sự hỗ trợ cho một chương trình nghệ thuật, mà còn gửi gắm tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của toàn thể cán bộ Agribank đối với Tổ quốc. Mỗi cán bộ Agribank đều đang sống, làm việc và cống hiến với một trái tim dành cho đất nước, với tinh thần “Tổ quốc trong tim””.

Lời chia sẻ ấy cũng là một thông điệp cho thấy Agribank luôn đặt sự phát triển của ngân hàng trong dòng chảy chung của dân tộc. Chính sự kết hợp giữa trách nhiệm kinh tế và văn hóa đã đưa Agribank trở thành một biểu tượng cống hiến trong cộng đồng doanh nghiệp nhà nước.

Kết nối giá trị tinh thần và chiến lược phát triển bền vững

Sự đồng hành cùng các sự kiện trọng đại như “Tổ quốc trong tim” cũng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững mà Agribank kiên định theo đuổi. Với mục tiêu trở thành ngân hàng “vì cộng đồng”, Agribank luôn coi việc đóng góp cho xã hội, cho văn hóa và những giá trị tinh thần dân tộc là nền tảng để xây dựng uy tín và thương hiệu.

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank nhận hoa vinh danh của chương trình

Trải qua hơn 37 năm phát triển, Agribank không chỉ ghi dấu bằng những con số ấn tượng về dư nợ tín dụng, về mạng lưới rộng khắp mà còn bằng những hoạt động bền bỉ gắn bó với cộng đồng với hàng nghìn tỷ đồng cho an sinh xã hội, hàng loạt công trình trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa… Tất cả làm nên hình ảnh một Agribank lớn mạnh nhưng luôn nhân văn, hiện đại nhưng không rời xa gốc rễ dân tộc.

Concert “Tổ quốc trong tim” đã khép lại nhưng dư âm còn vang vọng trong lòng khán giả cả nước. Trong âm hưởng ấy, sự tiếp sức của Agribank cho thấy ngân hàng không chỉ là một trụ cột kinh tế, ngân hàng còn là người đồng hành trên hành trình vun đắp niềm tin, khơi dậy lòng tự hào và bồi đắp sức mạnh tinh thần dân tộc.

Với tinh thần “Tổ quốc trong tim”, Agribank tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ngân hàng thương mại chủ lực, vững vàng, đồng hành trong sự nghiệp dựng xây và gìn giữ các giá trị Việt Nam tốt đẹp.

Minh Nguyệt