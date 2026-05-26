Sự kiện có sự tham dự của ông Olivier Brochet - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Julien Seillan - Giám đốc AFD Việt Nam. Về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank; các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Điều hành và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhấn mạnh, đây là khoản tín dụng khí hậu không có bảo lãnh Chính phủ đầu tiên mà AFD cấp cho Agribank. Vượt lên trên ý nghĩa tài chính, quan hệ đối tác này đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực tài chính bền vững và chuyển đổi xanh. Ngài Đại sứ bày tỏ tin tưởng lễ ký kết sẽ mở đường cho nhiều hợp tác tham vọng hơn giữa hai nước trong các lĩnh vực tài chính xanh, khí hậu và chuyển dịch năng lượng.

Về phía Agribank, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đã trở thành định hướng xuyên suốt của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, tín dụng xanh và tài chính xanh được xác định là công cụ quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết khí hậu quốc gia.

Theo Chủ tịch HĐTV Agribank, với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank ý thức rõ trách nhiệm “cầu nối” trong việc đưa các nguồn vốn quốc tế từ những đối tác phát triển như AFD đến với người dân, doanh nghiệp và các mô hình sản xuất xanh. Agribank cam kết quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, minh bạch, đúng mục đích; ưu tiên cho các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, các mô hình sản xuất giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại diện AFD, ông Julien Seillan - Giám đốc AFD Việt Nam cho biết, thông qua khoản tín dụng này, AFD tái khẳng định mong muốn đồng hành cùng các định chế tài chính lớn của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi hướng tới một nền tài chính bền vững hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn và phù hợp với các mục tiêu khí hậu của Việt Nam.

Ngay sau phần phát biểu, đại diện hai bên là ông Julien Seillan, Giám đốc AFD Việt Nam và ông Đoàn Ngọc Lưu, Phó Tổng Giám đốc Agribank đã thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng tín dụng Hạn mức tài chính khí hậu dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các cơ quan, đối tác và đại diện các đơn vị liên quan.

Theo đánh giá, hợp tác giữa Agribank và AFD mang ý nghĩa quan trọng đối với cả nền kinh tế và chiến lược phát triển của ngân hàng.

Đối với nền kinh tế, hạn mức tín dụng khí hậu góp phần đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho các dự án giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong những lĩnh vực có vai trò trọng yếu như nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đối với Agribank, đây là dấu mốc quan trọng khi ngân hàng lần đầu tiếp cận thành công nguồn vay trung, dài hạn trực tiếp từ nước ngoài không thông qua bảo lãnh Chính phủ. Bước tiến này không chỉ phản ánh năng lực tài chính và uy tín của Agribank trên thị trường quốc tế mà còn tạo dư địa để ngân hàng chủ động hơn trong cơ cấu nguồn vốn, từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính xanh tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác với AFD, Agribank tiếp tục cụ thể hóa định hướng phát triển bền vững, mở rộng khả năng huy động nguồn lực quốc tế cho tăng trưởng xanh, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong hành trình chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.

(Nguồn: Agribank)