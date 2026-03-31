Ông Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank phát biểu tại buổi lễ

Kiosk thông minh - giải pháp tiện ích và tiết kiệm thời gian

Mô hình Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh. Hệ thống giúp tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, người dân chỉ cần quét giấy tờ bản gốc tại Kiosk, hệ thống sẽ tự động nhận diện và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, sau đó chuyển qua cán bộ để xử lý và cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút.

Không chỉ hỗ trợ cấp bản sao số, Kiosk còn tích hợp nhiều chức năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như: tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ công của Bộ Công an. Hệ thống cũng kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cho phép người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ngay tại Kiosk. Một số thủ tục thiết yếu như: cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe, đăng ký khai sinh – khai tử… cũng được triển khai ngay trên hệ thống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, điểm nổi bật của hệ thống Kiosk giải pháp là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử; cho phép người dân số hóa hồ sơ, ký số và nhận kết quả nhanh chóng qua các nền tảng như ThanhHoa, VNeID, Zalo mà không cần sử dụng giấy tờ. Phó Chủ tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Agribank tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tích hợp thêm tiện ích, hướng tới xây dựng Kiosk trở thành nền tảng đa dịch vụ phục vụ người dân và chính quyền.

Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

Trong giai đoạn thí điểm, Agribank tài trợ triển khai 10 Kiosk thông minh tại 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bao gồm: Bộ phận Một cửa của Công an tỉnh và 9 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường. Từ ngày 31/3/2026, người dân tại các điểm triển khai có thể trực tiếp trải nghiệm mô hình dịch vụ công hiện đại, thuận tiện và thân thiện.

Agribank đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số hành chính công

Ông Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số toàn diện và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Các chủ trương của Đảng và Chính phủ xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu, với mục tiêu đến năm 2030 có trên 80% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khoảng 80% giao dịch không dùng tiền mặt và dữ liệu, quy trình hành chính cơ bản được số hóa toàn diện.

“Agribank vinh dự đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình Kiosk hành chính công thông minh và Hệ thống cấp bản sao số tài liệu điện tử. Đây không chỉ là hoạt động tài trợ, mà là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, hướng tới phục vụ người dân thuận tiện hơn, chính quyền gần dân hơn và xã hội minh bạch hơn”, ông Tô Huy Vũ khẳng định.

Ông Tô Huy Vũ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank trao tặng tài trợ Kiosk thông minh cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hoá.

Agribank hiện sở hữu mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch, hơn 3.500 máy ATM/CDM, gần 25.000 điểm POS và hơn 64.000 tổ vay vốn trải rộng trên toàn quốc. Lợi thế về độ phủ giúp Agribank không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn đóng vai trò cầu nối đưa các giải pháp số đến tận cơ sở, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu bấm nút khởi động triển khai mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử tại tỉnh Thanh Hóa.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank và ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh ủyThanh Hoá, cùng đại biểu tham gia trải nghiệm mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Việc tiếp tục đồng hành triển khai mô hình Kiosk thông minh tại Thanh Hóa một lần nữa khẳng định vai trò của Agribank trong kết nối nguồn lực, lan tỏa các sáng kiến số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

(Nguồn: Agribank)