Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kết luận 221-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, nhằm bảo đảm tính ổn định, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ:

Ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, hạn chế chi phí và rủi ro cho người học

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy triển khai các chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời thực hiện các nội dung tại Công văn 131-CV/ĐU của Đảng ủy Bộ GD-ĐT. Cùng với đó, địa phương cần triển khai các hướng dẫn chuyên môn của Bộ GD-ĐT liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, sắp xếp bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, bảo đảm tinh gọn, thuận lợi cho dạy và học, phù hợp với điều kiện thực tế. Tiến độ sắp xếp trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường liên cấp cần được đẩy nhanh. Cùng đó, cần phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và liên cấp tại trung tâm xã hoặc liên xã để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động dạy học ổn định trong quá trình sắp xếp. Sở GD-ĐT, các ngành liên quan và UBND cấp xã được yêu cầu đánh giá toàn diện từng phương án, từ đó lựa chọn hoặc điều chỉnh lộ trình phù hợp, khả thi. Việc sắp xếp ưu tiên đảm bảo an toàn, khoảng cách hợp lý, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bộ GD-ĐT đề nghị dứt điểm sắp xếp các cơ sở mầm non, phổ thông trước 31/12. Ảnh minh họa.

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12/2025.

Sắp xếp bảo đảm tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học

Trước đó, ngày 12/11, Đảng ủy Bộ GD-ĐT đã có văn bản 131-CV/ĐU gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về việc sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Qua kiểm tra, Bộ GD-ĐT nhận thấy nhiều địa phương đã thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục một cách bài bản, khoa học, dân chủ và minh bạch. Tuy nhiên, vẫn có nơi triển khai còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học và an sinh giáo dục, đặc biệt ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để ổn định hệ thống, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đề nghị các Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130: “Cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh”.