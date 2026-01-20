1. Tiền giấy lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam vào thời kỳ nào?
-
Nhà Trần
0%
- Nhà Hồ0%
- Nhà Lý0%Chính xác
Theo thông tin trên báo VietNamNet, “Thông bảo hội sao” là loại tiền giấy đầu tiên do nhà Hồ phát hành vào năm 1396. Lúc đó, chính sách ban hành tiền giấy không hề được đánh giá là tiến bộ.
Khi in xong, nhà Hồ hạ lệnh cho người đem tiền đến đổi, cứ 1 quan tiền đồng đổi lấy tiền giấy 1 quan 2 tiền. Cấm hẳn tiền đồng không được tàng trữ và tiêu riêng. Ai làm giả bị xử tội chết, tịch thu điền sản vào nhà nước.
Như vậy, đồng tiền giấy này đã được đưa vào lưu thông một cách triệt để. Cách phát hành tiền là đổi hoàn toàn tiền cũ lấy tiền mới, nên về lý thuyết nó không ảnh hưởng gì tới giá trị đồng tiền mà thậm chí đó là một tư tưởng tiến bộ giúp tiết kiệm kim loại và sử dụng tiền thuận tiện hơn.
2. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành đồng tiền đầu tiên?
-
Tiền bằng nhôm
0%
- Tiền bằng đồng0%
- Tiền bằng sắt0%Chính xác
Theo thông tin trên báo VietNamNet, sau Cách mạng Tháng 8/1945 từ ngày 1/12/1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu phát hành đồng tiền Việt Nam đầu tiên nhằm thay thế tiền Đông Dương của thực dân Pháp. Trong đợt phát hành có tiền kim loại bằng nhôm mệnh giá 2 hào, sau đó lần lượt phát hành thêm các mệnh giá 5 xu, 1 đồng, 2 đồng…
3. Tiền giấy đầu tiên do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành năm nào?
-
1946
0%
- 19470%
- 19480%Chính xác
Đi cùng lịch sử phát hành tiền là những lần chúng ta thực hiện đổi tiền, có thể tổng kết những lần đổi tiền từ sau Cách mạng Tháng Tám.
Lần thứ nhất vào ngày 15/5/1947, Chính phủ ra sắc lệnh 48/SL cho phép lưu hành trong cả nước giấy bạc 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 500 đồng. Đồng thời nhà nước thực hiện thu đổi đồng bạc Đông Dương, tỷ lệ 1 đồng Việt Nam lấy 1 đồng bạc Đông Dương.
4. Tính từ đồng tiền giấy “Thông bảo hội sao” thời Hồ đến tiền polymer hiện nay, Việt Nam đã trải qua khoảng mấy lần đổi tiền giấy lớn?
-
Khoảng 6 lần
0%
- Khoảng 7 lần0%
- Khoảng 8 lần0%Chính xác
Theo cách tính mở rộng, bao gồm cả các đợt phát hành và đổi tiền lớn, Việt Nam đã trải qua khoảng 8 lần đổi tiền giấy lớn, gắn với những bước ngoặt lịch sử - kinh tế quan trọng.
Lần 1: Thông bảo hội sao tiền giấy đầu tiên do nhà Hồ phát hành vào năm 1396.
Lần 2: Ngày 15/5/1947, Chính phủ ra sắc lệnh 48/SL cho phép lưu hành trong cả nước giấy bạc 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 500 đồng.
Lần 3: Vào ngày 6/5/1951, tại Sắc lệnh số 15/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký chuẩn y việc thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (NHQG VN) (để thay thế “Nha ngân khố quốc gia” và “Nha tín dụng sản xuất” trực thuộc Bộ Tài Chính). Ngay khi ra đời, theo sắc lệnh số 19/SL và 20/SL ngày 12/5/1951, NHQG đã chính thức phát hành đồng tiền giấy mang tên: "NHQG Việt Nam" thay đồng tiền Tài chính. Đổi 10 đồng tiền Tài chính đổi được 1 đồng tiền NHQG.
Lần 4: Tháng 2 năm 1959 Chính phủ quyết định phân phối lại thu nhập và đã đổi tiền lần thứ 2 với tỷ lệ 1 đồng NHQG mới ăn 1000 đồng NHQG cũ.
Lần 5: Ngày 6/6/1975, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra Nghị định số 04/PCT - 75 về thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam do ông Trần Dương làm Thống đốc. Đến ngày 22/ 9/1975, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tổ chức cuộc đổi tiền trên quy mô toàn miền Nam để đưa đồng tiền mới lấy tên là "Tiền Ngân hàng Việt Nam" (còn gọi là tiền giải phóng) vào lưu thông với tỷ lệ 1 đồng NHVN ăn 500 đồng tiền của chế độ cũ và tương đương với 1 USD
Lần 6: Ngày 2/5/ 1978, Nhà nước CHXHCN Việt Nam công bố đổi tiền lần thứ 3 trên phạm vi toàn quốc, thống nhất tiền tệ cả nước với tỷ lệ 1 đồng tiền NHNN cũ ở miền Bắc hoặc 0,8 đồng tiền Giải phóng ở miền Nam ăn 1 đồng NHNN mới.
Lần 7: Ngày 14/9/1985 Nhà nước lại phải công bố đổi tiền theo tỷ lệ 10 đồng tiền NHNN cũ đổi được 1 đồng tiền NHNN mới.
Lần 8: Tháng 12/2003, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và đưa dần vào lưu thông một hệ thống tiền mới trên chất liệu polymer và kim loại, đồng thời thay thế, thu hồi các loại tiền giấy cotton.
5. Mệnh giá tiền giấy cotton lớn nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
-
10.000 đồng
0%
- 5.000 đồng0%
- 2.000 đồng0%Chính xác
Tiền giấy cotton Việt Nam hiện đang lưu hành có các mệnh giá: 5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng, 200 đồng.
Như vậy, mệnh giá tiền giấy cotton lớn nhất của Việt Nam hiện nay là 5.000 đồng.
-
Xem thêm về:
-
Tiền giấy
Tin nổi bật
- 5.000 đồng
- Khoảng 7 lần
- 1947
- Tiền bằng đồng
- Nhà Hồ