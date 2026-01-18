1. Vị Tổng Bí thư nào từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có ở Việt Nam?
Lê Duẩn
0%
- Trường Chinh0%
- Đỗ Mười0%
- Nguyễn Văn Linh0%Chính xác
Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười (1917-2018), tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại huyện Thanh Trì (cũ), Hà Nội.
Trong quá trình giữ nhiều cương vị lãnh đạo, đặc biệt là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Tổng Bí thư giai đoạn 1991-1997, ông để lại dấu ấn đậm nét trong công cuộc Đổi mới.
Theo ông Võ Đại Lược, người từng tham gia nhóm tư vấn chống lạm phát cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, cuối thập niên 1980, Việt Nam đối mặt tình trạng lạm phát nghiêm trọng, từng lên tới gần 800% năm 1986 và vẫn ở mức 9% mỗi tháng vào đầu năm 1989.
Trước thực trạng đó, Chính phủ yêu cầu xây dựng nhiều phương án chống lạm phát, song chỉ đến khi đề án của ông Võ Đại Lược đề xuất nâng lãi suất thực dương, tự do hóa và mở cửa kinh tế được ông Đỗ Mười quyết định thí điểm rồi nhân rộng trên cả nước, tình hình mới chuyển biến rõ rệt.
Cùng năm 1989, ông Đỗ Mười ký chỉ thị nhập khẩu 200.000 tấn lương thực, góp phần ổn định thị trường; đến cuối năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 1 triệu tấn lương thực.
Nhờ các quyết sách quyết liệt này, lạm phát nhanh chóng giảm từ 9%/tháng xuống còn 1-2%/tháng, có thời điểm xuống mức âm, được các tổ chức quốc tế đánh giá là một thành công đặc biệt.
2. Tại sao ông lại lấy tên Đỗ Mười?
Vì ông sinh vào ngày 10/10
0%
- Vì ông là con thứ 10 trong gia đình0%
- Xuất phát từ một cuộc vượt ngục của ông0%
- Vì ông từng hoạt động cách mạng ở làng Đỗ Mười0%Chính xác
Ông Phan Trọng Kính, trợ lý của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười cho biết bí danh Đỗ Mười xuất phát từ câu chuyện chui cống vượt ngục tại nhà tù Hỏa Lò. “Bác vượt ngục đúng ngày 30. Ba mươi có chữ mươi tức là Mười. Bác thêm từ Đỗ thành Đỗ Mười để làm bí danh hoạt động”.
3. Lần đầu tiên và duy nhất có hai ứng viên được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng), đó là ông Đỗ Mười và ai?
Phan Văn Khải
0%
- Võ Văn Kiệt0%
- Phạm Hùng0%
- Trường Chinh0%Chính xác
Ngày 10/3/1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đột ngột qua đời. Theo Hiến pháp, ngày 11/3/1988, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ký quyết định cử Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt làm quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho đến khi Quốc hội bầu lãnh đạo Chính phủ mới.
Sau khi xem xét, các cấp có thẩm quyền thống nhất giới thiệu ông Đỗ Mười, khi đó là Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa VIII (tháng 6/1988), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trình bày tờ trình của Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu ông Đỗ Mười. Trong bối cảnh đổi mới, nhiều đại biểu đề nghị giới thiệu thêm ông Võ Văn Kiệt. Sau thảo luận, Quốc hội quyết định có hai ứng viên.
Ngày 22/6/1988, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, ông Đỗ Mười trúng cử với 63% số phiếu, ông Võ Văn Kiệt đạt 37%. Đây là lần duy nhất Quốc hội giới thiệu hai ứng viên để bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
4. Ông Đỗ Mười cũng là người đề xuất danh hiệu Nhà nước nào?
Anh hùng Lao động
0%
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân0%
- Gia đình văn hóa tiêu biểu0%
- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng0%Chính xác
Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười chính là người đề xuất danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhằm ghi nhận sự hy sinh lớn lao của các bà mẹ có con hy sinh vì Tổ quốc. Ý tưởng này xuất phát từ chuyến thăm hỏi gia đình các thương binh liệt sĩ, các bà mẹ có con hy sinh. Xúc động trước tấm gương của các mẹ, Tổng Bí thư đã triệu tập cuộc họp và khẳng định: “Xét đến cùng, các mẹ là những người có công lớn nhất trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc”.
Năm 1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.
5. Đâu là câu nói nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười?
Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật
0%
- Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động0%
- Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong0%
- Xóa bỏ mặc cảm, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, nhìn về tương lai0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, khi được bầu làm Tổng Bí thư trong bối cảnh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp rất nhiều khó khăn, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã cùng Bộ Chính trị lãnh đạo ổn định tình hình chính trị và tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiên quyết giữ vững con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tiếp tục công cuộc đổi mới, mở rộng quan hệ với các nước.
Những câu nói nổi tiếng như: "Đổi mới không đổi màu", "Hội nhập không hòa tan", "Xóa bỏ mặc cảm, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, nhìn về tương lai", "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới"... đều xuất phát từ thực tế khi ông tiếp xúc với đồng bào hoặc các nhà lãnh đạo, chính khách nước ngoài.
