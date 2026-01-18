Chính xác

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười (1917-2018), tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại huyện Thanh Trì (cũ), Hà Nội.

Trong quá trình giữ nhiều cương vị lãnh đạo, đặc biệt là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Tổng Bí thư giai đoạn 1991-1997, ông để lại dấu ấn đậm nét trong công cuộc Đổi mới.

Theo ông Võ Đại Lược, người từng tham gia nhóm tư vấn chống lạm phát cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, cuối thập niên 1980, Việt Nam đối mặt tình trạng lạm phát nghiêm trọng, từng lên tới gần 800% năm 1986 và vẫn ở mức 9% mỗi tháng vào đầu năm 1989.

Trước thực trạng đó, Chính phủ yêu cầu xây dựng nhiều phương án chống lạm phát, song chỉ đến khi đề án của ông Võ Đại Lược đề xuất nâng lãi suất thực dương, tự do hóa và mở cửa kinh tế được ông Đỗ Mười quyết định thí điểm rồi nhân rộng trên cả nước, tình hình mới chuyển biến rõ rệt.

Cùng năm 1989, ông Đỗ Mười ký chỉ thị nhập khẩu 200.000 tấn lương thực, góp phần ổn định thị trường; đến cuối năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 1 triệu tấn lương thực.

Nhờ các quyết sách quyết liệt này, lạm phát nhanh chóng giảm từ 9%/tháng xuống còn 1-2%/tháng, có thời điểm xuống mức âm, được các tổ chức quốc tế đánh giá là một thành công đặc biệt.