Theo trang tin Đảng bộ TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Lợi sinh năm 1906 tại xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1925, ông gia nhập Đảng Tân Việt.

Tháng 6/1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm tập hợp lực lượng yêu nước, đào tạo cán bộ theo khuynh hướng cộng sản, chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Tháng 10/1926, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, hai hội viên là đồng chí Phan Trọng Bình và đồng chí Nguyễn Văn Lợi được cử vào hoạt động tại Sài Gòn.

Đầu năm 1927, đồng chí Nguyễn Văn Lợi vào Sài Gòn, làm việc tại sân bay Biên Hòa, sau đó chuyển sang Đêpô xe lửa Sài Gòn khoảng 6-7 tháng rồi nghỉ việc. Ông tiếp tục làm thợ nguội tại hãng vô tuyến điện Phú Lâm, đồng thời duy trì hoạt động trong tổ chức Tân Việt.

Giữa năm 1927, khi lực lượng hội viên Thanh niên tại Sài Gòn và các tỉnh phát triển, Kỳ bộ lâm thời được thành lập, gồm các đồng chí Phan Trọng Bình (Bí thư), Nguyễn Văn Lợi và Ngô Thiêm.

Đầu năm 1929, đồng chí Nguyễn Văn Lợi về Bến Lức (Trung Huyện) tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong giới hội viên của Hội kín Nguyễn An Ninh.

Cuối năm 1929, tại Sài Gòn thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Sau khi một số đại diện bị bắt, đồng chí Nguyễn Văn Lợi được rút lên đảm nhiệm công tác của tổ chức này (trụ sở tại đường Hàm Nghi), đồng thời tham gia quá trình thống nhất các tổ chức cộng sản, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.

Sau đó, ông tham gia Xứ ủy Nam Kỳ đầu tiên. Đến tháng 3/1930, Ban lâm thời Chấp ủy Đảng bộ Sài Gòn được chỉ định gồm 5 người, do đồng chí Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư.