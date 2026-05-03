1. Ai là Bí thư đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh?
Đồng chí Võ Văn Kiệt
- Đồng chí Mai Chí Thọ
- Đồng chí Trần Ngọc Ban
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt (SN 1922, quê tỉnh Vĩnh Long), từng đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy TPHCM kể từ sau ngày đất nước thống nhất.
Theo trang tin Đảng bộ TPHCM, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I (1977-1980) gồm các ông:
1. Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) - Bí thư
2. Mai Chí Thọ (Năm Xuân) - Phó Bí thư - Chủ tịch
3. Trần Ngọc Ban (Mười Hương) - Phó Bí thư
2. Ai là Bí thư đầu tiên của Thành ủy Sài Gòn?
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi
- Đồng chí Trần Bạch Đằng
- Đồng chí Mai Chí Thọ
Theo trang tin Đảng bộ TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Lợi sinh năm 1906 tại xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1925, ông gia nhập Đảng Tân Việt.
Tháng 6/1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm tập hợp lực lượng yêu nước, đào tạo cán bộ theo khuynh hướng cộng sản, chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam.
Tháng 10/1926, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, hai hội viên là đồng chí Phan Trọng Bình và đồng chí Nguyễn Văn Lợi được cử vào hoạt động tại Sài Gòn.
Đầu năm 1927, đồng chí Nguyễn Văn Lợi vào Sài Gòn, làm việc tại sân bay Biên Hòa, sau đó chuyển sang Đêpô xe lửa Sài Gòn khoảng 6-7 tháng rồi nghỉ việc. Ông tiếp tục làm thợ nguội tại hãng vô tuyến điện Phú Lâm, đồng thời duy trì hoạt động trong tổ chức Tân Việt.
Giữa năm 1927, khi lực lượng hội viên Thanh niên tại Sài Gòn và các tỉnh phát triển, Kỳ bộ lâm thời được thành lập, gồm các đồng chí Phan Trọng Bình (Bí thư), Nguyễn Văn Lợi và Ngô Thiêm.
Đầu năm 1929, đồng chí Nguyễn Văn Lợi về Bến Lức (Trung Huyện) tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong giới hội viên của Hội kín Nguyễn An Ninh.
Cuối năm 1929, tại Sài Gòn thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Sau khi một số đại diện bị bắt, đồng chí Nguyễn Văn Lợi được rút lên đảm nhiệm công tác của tổ chức này (trụ sở tại đường Hàm Nghi), đồng thời tham gia quá trình thống nhất các tổ chức cộng sản, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.
Sau đó, ông tham gia Xứ ủy Nam Kỳ đầu tiên. Đến tháng 3/1930, Ban lâm thời Chấp ủy Đảng bộ Sài Gòn được chỉ định gồm 5 người, do đồng chí Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư.
3. Nữ Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn trẻ nhất Việt Nam, khi mới 27 tuổi là ai?
Đồng chí Nguyễn Thị Định
- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
- Đồng chí La Thị Tám
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941), tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30/9/1910 trong một gia đình viên chức tại Vinh (Nghệ An).
Trong 15 năm hoạt động cách mạng (1926-1941), bà có nhiều đóng góp quan trọng cho Đảng và phong trào cách mạng Việt Nam.
Năm 1926, bà theo học Trường tiểu học Pháp – Việt Cao Xuân Dục (Nghệ An). Một năm sau, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên gia nhập tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội (tên mới của Hội Phục Việt).
Giai đoạn 1927-1928, khi nhiều cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ Quảng Châu trở về hoạt động tại Vinh, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã bí mật liên lạc, qua đó tiếp cận các tài liệu, sách báo tiến bộ, từng bước giác ngộ lý tưởng cách mạng.
Đến cuối năm 1937, bà được Xứ ủy Nam Kỳ chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn, trở thành một trong những lãnh đạo tiêu biểu của cao trào cách mạng 1938-1939 tại Sài Gòn.
4. Chồng bà Nguyễn Thị Minh Khai từng giữ cương vị Tổng Bí thư?
Đúng
- Sai
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, người chồng từng giữ cương vị Tổng Bí thư, còn người vợ là Bí thư Thành ủy nổi tiếng, chính là Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai.
Theo thông trin trên trang Daihoidang.vn của Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Phong (1902-1942), tên thật Lê Huy Doãn, quê quán Nghệ An, là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội I của Đảng (3/1935) và giữ cương vị này đến tháng 7/1936, có vai trò quan trọng trong việc khôi phục hệ thống tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941), tên thật Nguyễn Thị Vịnh, cũng quê Nghệ An, là một nữ chiến sĩ cách mạng tiêu biểu. Cuối năm 1937, bà được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, trở thành một trong những lãnh đạo nổi bật của phong trào cách mạng tại Sài Gòn trong cao trào 1938-1939.
5. Bao nhiêu đồng chí giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM sau đó giữ chức Tổng Bí thư của Đảng?
1
Kể từ năm 1975 đến nay chỉ có 1 người giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM sau đó giữ chức Tổng Bí thư của Đảng là đồng chí Nguyễn Văn Linh.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 1981-1986; sau đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 1986-1991.
Ngoài ra, đồng chí Võ Văn Kiệt giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 1976-1981; sau đó là Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 1992-1997.
Đồng chí Trương Tấn Sang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 1996-2000; sau đó là Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2000-2006; sau đó là Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2006-2011.
