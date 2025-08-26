Chính xác

Trương Vĩnh Ký (1837-1898), tên khai sinh Trương Chánh Ký, là nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ XIX.

Từ 3 tuổi, ông thuộc làu Tam tự kinh. 4 tuổi, ông học viết. 5 tuổi, ông cắp sách đến trường học chữ Nho, chữ Nôm. Sau vài ba năm, ông thông suốt Minh Tâm Bửu Giám, đọc Tứ thư, Ngũ kinh, thuộc nhiều thơ Đường, thơ Tống...

Ngay từ thập kỷ 50-60 của thế kỷ XIX, ông đã thông thạo nhiều ngôn ngữ Đông Nam Á cũng như các ngôn ngữ khác trên thế giới như tiếng: Campuchia, Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar, Chăm, ngôn ngữ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hi Lạp, Latin… để giao lưu và hội nhập dễ dàng với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thông thạo 26 thứ tiếng, năm 1874, Trương Vĩnh Ký được thế giới bình chọn là “nhà bác học về ngôn ngữ”, nằm trong danh sách 18 nhà bác học thế giới của thế kỷ XIX, được ghi tên trong từ điển Larousse.