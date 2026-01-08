Chính xác

Đồng Bahraini Dinar (BHD) của Bahrain có giá trị lớn thứ hai thế giới. Hiện nay, 1 BHD bằng hơn 69.700 đồng. Đồng tiền của Bahrain được đưa vào lưu thông năm 1965.

Bahrain là một quốc đảo nằm ở Vịnh Ba Tư, ngoài khơi bờ biển Ả Rập Xê-út. Quốc gia này sở hữu một trong những nền kinh tế đa dạng nhất khu vực vùng Vịnh.

Trong khi đó, đồng tiền giá trị nhất thế giới là của Kuwaiti Dinar - KWD. Hiện nay, 1 KWD bằng khoảng 85.000 đồng.