1. Đồng tiền nào có giá trị nhất ở Đông Nam Á?
Malaysia
0%
- Thái Lan0%
- Brunei0%
- Singapore0%Chính xác
Đô la Singapore, ký hiệu SGD, là tiền tệ chính thức của Singapore. Đồng tiền này thường được viết tắt với ký hiệu đô la $ hoặc S$ để phân biệt với các đồng tiền có tên gọi đô la khác. Đồng tiền của Singapore có giá trị cao nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, 1 SGD bằng khoảng trên dưới 20.000 VND.
2. Đồng tiền nào có giá trị lớn thứ hai thế giới?
Kuwaiti Dinar
0%
- Bahraini Dinar0%
- Jordanian Dinar0%
- Bảng Anh0%Chính xác
Đồng Bahraini Dinar (BHD) của Bahrain có giá trị lớn thứ hai thế giới. Hiện nay, 1 BHD bằng hơn 69.700 đồng. Đồng tiền của Bahrain được đưa vào lưu thông năm 1965.
Bahrain là một quốc đảo nằm ở Vịnh Ba Tư, ngoài khơi bờ biển Ả Rập Xê-út. Quốc gia này sở hữu một trong những nền kinh tế đa dạng nhất khu vực vùng Vịnh.
Trong khi đó, đồng tiền giá trị nhất thế giới là của Kuwaiti Dinar - KWD. Hiện nay, 1 KWD bằng khoảng 85.000 đồng.
3. Nước nào có tờ tiền 7 đô la?
Sri Lanka
0%
- Fiji0%
- Nepal0%
- Venezuela0%Chính xác
Trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một quốc gia sở hữu tờ tiền giấy 7 đô la. Đó chính là Cộng hòa Fiji. Đảo quốc nằm trên Thái Bình Dương này phát hành tờ tiền vào năm 2017, sau khi giành huy chương vàng Olympic đầu tiên với bộ môn bóng bầu dục bảy người tại Brazil năm 2016.
Đồng 7 đô la của Fiji từng được Hiệp hội những người sưu tầm tiền giấy quốc tế (IBNS) bình chọn là một trong những tờ tiền giấy đẹp nhất thế giới.
Năm 2022, nước này phát hành thêm một tờ 7 đô la mới để kỷ niệm tấm huy chương vàng và huy chương đồng bóng bầu dục tại Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản, tổ chức năm 2021.
4. Đâu là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á dùng USD là đơn vị tiền tệ chính thức?
Brunei
0%
- Đông Timor (Timor Leste)0%
- Malaysia0%
- Myanmar0%Chính xác
Đông Timor là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không có đồng tiền riêng. Theo United Nations Peacekeeping, Đông Timor coi đồng đô la Mỹ (USD) là đơn vị tiền tệ chính thức. Quốc gia này chọn đô la Mỹ bởi đây là đồng tiền mạnh và ổn định, được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, ở Đông Timor, người dân vẫn sử dụng một số loại tiền tệ khác như đồng Rupiah Indonesia, đô la Úc, Escudo Bồ Đào Nha hay Baht Thái Lan cho công việc kinh doanh hàng ngày.
5. Nước nào từng có tờ tiền 100.000 tỷ đô la?
Hungary
0%
- Zimbabwe0%
- Philippines0%
- Israel0%Chính xác
Zimbabwe là quốc gia từng phát hành tờ 100.000 tỷ đô la hồi đầu năm 2009. Trên thực tế, tờ tiền mệnh giá 100.000 tỷ đô la Zimbabwe tại thời điểm đó chỉ tương đương 300 USD. Một ổ bánh mỳ tại nước này khi đó cũng có giá tới 300 tỷ đô la Zimbabwe. Để đi xe buýt, người dân cũng phải cần tới hơn 100 tỷ đô la Zimbabwe.
Không lâu sau đó, ngân hàng nước này đã định giá lại đồng nội tệ bằng cách xóa bớt 10 số 0 trên các tờ tiền với hy vọng chia tay thời kỳ siêu lạm phát.
