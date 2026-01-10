Chính xác

Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Lê Duẩn sớm giác ngộ cách mạng và tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ năm 1928. Năm 1930, đồng chí là một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

Năm 1931, đồng chí là Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ. Cũng trong năm này, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng, kết án 20 năm tù cầm cố và lần lượt bị đày ải qua các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La và Côn Đảo.

Năm 1936, trước cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta và thắng lợi của Mặt trận Nhân dân ở Pháp, chính quyền thực dân buộc phải trả tự do cho nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam, trong đó có đồng chí Lê Duẩn. Ra tù, vượt qua sự đe dọa và quản thúc của chính quyền thực dân, đồng chí nhanh chóng trở lại hoạt động cách mạng, tập trung củng cố tổ chức Đảng ở các tỉnh miền Trung, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 do Đảng lãnh đạo.

Năm 1937, đồng chí giữ chức Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. Đến năm 1939, đồng chí được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 1940, đồng chí lại bị địch bắt tại Sài Gòn, kết án 10 năm tù và bị đày đi Côn Đảo lần thứ hai. Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí được Đảng và Chính phủ đón về đất liền, tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.