1. Ai là người giữ cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư trong 26 năm?
Trường Chinh
- Lê Duẩn0%
- Đỗ Mười0%Chính xác
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận (7/4/1907-10/7/1986), quê quán thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (cũ).
Ông là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 9/1960 đến tháng 12/1976; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV và V (12/1976 - 7/1986).
Đồng chí Lê Duẩn là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa II, III, IV, V; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa I, II, III, IV, V; Đại biểu Quốc hội các khóa II, III, IV, V, VI và VII.
2. Tên gọi thân thương, quen thuộc của Tổng Bí thư Lê Duẩn là gì?
Anh Cả
- Anh Hai0%
- Anh Ba0%Chính xác
Tên gọi thân thương, quen thuộc của Tổng Bí thư Lê Duẩn là “Anh Ba” (cũng thường gọi là Ba Duẩn).
Theo thông tin trên Tạp chí Cộng sản, trong giai đoạn 1954-1957, đồng chí Lê Duẩn ở lại miền Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Trong những năm tháng khó khăn, gian khổ ấy, đồng chí sống trong lòng nhân dân, được nhân dân che chở, bảo vệ và trìu mến gọi bằng cái tên “Anh Ba” thân thương. Trên cương vị của mình, đồng chí tập trung củng cố cơ sở cách mạng, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.
3. Tổng Bí thư Lê Duẩn là người chắp bút viết tác phẩm nào sau đây?
Đề cương văn hóa miền Nam
- Đề cương cách mạng miền Nam0%
- Đề cương văn hóa Việt Nam0%Chính xác
Theo thông tin trên Tạp chí cộng sản, với tư duy và tầm nhìn của một nhà chiến lược lớn, đồng chí Lê Duẩn đã chấp bút viết tác phẩm “Đề cương cách mạng miền Nam”, sau đó được Xứ ủy Nam Bộ thảo luận, góp ý và thông qua vào cuối năm 1965.
Đây là văn kiện đầu tiên của Đảng đề ra những tư tưởng lớn, những chủ trương và chính sách nhằm xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, đáp ứng những yêu cầu khách quan đặt ra đối với cách mạng miền Nam.
4. Tổng Bí thư Lê Duẩn từng bị địch bắt và đày đi Côn Đảo mấy lần?
1 lần
- 2 lần0%
- 3 lần0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Lê Duẩn sớm giác ngộ cách mạng và tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ năm 1928. Năm 1930, đồng chí là một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập.
Năm 1931, đồng chí là Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ. Cũng trong năm này, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng, kết án 20 năm tù cầm cố và lần lượt bị đày ải qua các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La và Côn Đảo.
Năm 1936, trước cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta và thắng lợi của Mặt trận Nhân dân ở Pháp, chính quyền thực dân buộc phải trả tự do cho nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam, trong đó có đồng chí Lê Duẩn. Ra tù, vượt qua sự đe dọa và quản thúc của chính quyền thực dân, đồng chí nhanh chóng trở lại hoạt động cách mạng, tập trung củng cố tổ chức Đảng ở các tỉnh miền Trung, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 do Đảng lãnh đạo.
Năm 1937, đồng chí giữ chức Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. Đến năm 1939, đồng chí được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Năm 1940, đồng chí lại bị địch bắt tại Sài Gòn, kết án 10 năm tù và bị đày đi Côn Đảo lần thứ hai. Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí được Đảng và Chính phủ đón về đất liền, tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.
5. Đường Lê Duẩn ở TPHCM hiện nay dưới thời Pháp có tên gọi là gì?
Norodom
- Nordom0%
- Noodom0%Chính xác
Đường Lê Duẩn, nằm ở trung tâm TPHCM là một trong những con đường xưa nhất của Sài Gòn. Năm 1871, con đường này mang tên Norodom, do Dinh Thống Nhất khi đó được gọi là Dinh Norodom.
Đến năm 1950, con đường này được đổi tên thành Thống Nhất; sau ngày 30/4/1975 thì mang tên đường 30 Tháng 4.
Đến năm 1986, sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời, UBND TPHCM quyết định đổi tên con đường thành đường Lê Duẩn.
Đường Lê Duẩn dài gần 2km, bắt đầu từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lần lượt giao với các đường: Pasteur, Phạm Ngọc Thạch - Công trường Công xã Paris, Hai Bà Trưng, Lê Văn Hưu, Mạc Đĩnh Chi, Đinh Tiên Hoàng - Tôn Đức Thắng và kết thúc ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Đường Lê Duẩn quy tụ nhiều công trình là biểu tượng của TPHCM: Đầu đường là Thảo Cầm Viên, đoạn giữa giao với Công xã Paris có Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố, cuối đường là Hội trường Thống Nhất.
