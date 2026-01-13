Chính xác

Theo Báo Sự Thật số ra ngày 5/3/1946, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam được so sánh với Hội nghị Diên Hồng thời Trần - một hội nghị khẩn cấp cách đó hơn 600 năm, đã góp phần thống nhất ý chí toàn dân, dẫn tới chiến thắng trước 50 vạn quân Mông Cổ xâm lược.

Tờ báo viết, Quốc hội năm 1946 cũng họp cấp tốc với gần 300 đại biểu từ các địa phương về Thủ đô, thay mặt nhân dân cả nước thống nhất ý chí chiến đấu, thể hiện tinh thần “trên dưới một lòng” giữa Quốc hội, Chính phủ và toàn dân trong bối cảnh đất nước đứng trước nguy cơ chiến tranh.