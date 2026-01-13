1. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam được tổ chức vào năm nào?
Năm 1945
- Năm 19460%
- Năm 19540%
- Năm 19600%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã họp kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I vào ngày 2/3/1946, sau cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc ngày 6/1/1946.
2. Tổng thời gian làm việc của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I là bao lâu?
Trọn một ngày làm việc
- Hai ngày liên tiếp0%
- Khoảng 4 giờ0%
- Hơn một tuần0%Chính xác
Sáng 2/3/1946, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức. Khoảng 8h40, Chủ tịch Hồ Chí Minh vào hội trường; đến 9h kỳ họp chính thức khai mạc. Tới 13h10 cùng ngày, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội bế mạc. Như vậy, tổng thời gian làm việc của kỳ họp chỉ khoảng 4 giờ, nhưng đã quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với đất nước.
3. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I được tổ chức tại địa điểm nào?
Phủ Chủ tịch
- Bắc Bộ Phủ0%
- Nhà hát Lớn Hà Nội0%
- Hội trường Ba Đình0%Chính xác
Sáng 2/3/1946, các đại biểu Quốc hội từ khắp các vùng miền đã họp tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hội trường được trang trí với quốc kỳ ở chính giữa diễn đàn, hai bên treo cờ các đảng phái tham gia Chính phủ liên hiệp, phía trên là khẩu hiệu “Kháng chiến - Kiến quốc”.
4. Tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã quyết định thành lập cơ quan nào để điều hành đất nước trong bối cảnh chiến tranh cận kề?
Chính phủ cách mạng lâm thời
- Chính phủ liên hiệp kháng chiến0%
- Hội đồng Quốc phòng tối cao0%
- Ủy ban Kháng chiến toàn quốc0%Chính xác
Tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội quyết định thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến chính thức. Danh sách Chính phủ được trình bày và thông qua ngay trong buổi sáng. Chính phủ gồm đại diện nhiều lực lượng chính trị, nhằm tổ chức bộ máy điều hành nhà nước trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với chiến tranh và nhiều khó khăn sau khi giành độc lập.
5. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu Quốc hội khóa I đại diện cho điều gì?
Các đảng phái chính trị
- Các giai cấp xã hội0%
- Các địa phương trong cả nước0%
- Toàn thể quốc dân Việt Nam0%Chính xác
Tại kỳ họp đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại diện cho một Đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam”. Nhận định này nhấn mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc và tính đại diện rộng rãi của Quốc hội khóa I.
6. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam năm 1946 được báo chí đương thời so sánh với sự kiện lịch sử nào?
Hội nghị Bình Than thời Trần
- Hội nghị Diên Hồng thời Trần0%
- Hội thề Lũng Nhai thời Lê0%
- Hội nghị Tân Trào năm 19450%Chính xác
Theo Báo Sự Thật số ra ngày 5/3/1946, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam được so sánh với Hội nghị Diên Hồng thời Trần - một hội nghị khẩn cấp cách đó hơn 600 năm, đã góp phần thống nhất ý chí toàn dân, dẫn tới chiến thắng trước 50 vạn quân Mông Cổ xâm lược.
Tờ báo viết, Quốc hội năm 1946 cũng họp cấp tốc với gần 300 đại biểu từ các địa phương về Thủ đô, thay mặt nhân dân cả nước thống nhất ý chí chiến đấu, thể hiện tinh thần “trên dưới một lòng” giữa Quốc hội, Chính phủ và toàn dân trong bối cảnh đất nước đứng trước nguy cơ chiến tranh.
7. Tính đến ngày 6/1/2026, Quốc hội Việt Nam đã tổ chức bao nhiêu kỳ họp (bao gồm cả thường lệ và bất thường)?
138 kỳ họp
- 147 kỳ họp thường lệ0%
- 150 kỳ họp0%
- 138 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường0%Chính xác
Theo Báo Quân đội Nhân dân, trong chặng đường 80 năm kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2026), Quốc hội Việt Nam đã tổ chức 138 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường. Mỗi kỳ họp đều phản ánh yêu cầu của thực tiễn lịch sử và sự phát triển của Nhà nước, xã hội.
