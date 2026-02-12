Chính xác

Theo Hanoitimes - kênh thông tin đối ngoại của TP Hà Nội, bánh chưng được Hoàng tử thứ 18 của vua Hùng là Lang Liêu sáng tạo trong cuộc thi tìm người nối ngôi cách đây 3.000-4.000 năm.

Nhờ món bánh này, Lang Liêu đã được vua cha truyền ngôi. Từ đó, vào mỗi dịp Tết, bánh được dùng để dâng cúng tổ tiên. Người dân noi theo, từ đó bánh chưng được dùng trong dịp Tết.