1. Ai được xem là người sáng tạo ra bánh chưng theo truyền thuyết Việt Nam?
Vua Hùng
- Hoàng tử Lang Liêu0%
- Lạc Long Quân0%
- Một người dân thường0%Chính xác
Theo Hanoitimes - kênh thông tin đối ngoại của TP Hà Nội, bánh chưng được Hoàng tử thứ 18 của vua Hùng là Lang Liêu sáng tạo trong cuộc thi tìm người nối ngôi cách đây 3.000-4.000 năm.
Nhờ món bánh này, Lang Liêu đã được vua cha truyền ngôi. Từ đó, vào mỗi dịp Tết, bánh được dùng để dâng cúng tổ tiên. Người dân noi theo, từ đó bánh chưng được dùng trong dịp Tết.
2. Bánh chưng hình vuông tượng trưng cho điều gì theo quan niệm cổ của người Việt?
Sự sum họp gia đình
- Đất0%
- Bầu trời0%
- Mùa xuân0%Chính xác
Theo quan niệm dân gian, trời tròn, đất vuông. Bánh chưng có hình vuông tượng trưng cho đất.
3. Nguyên liệu nào là thành phần không thể thiếu của bánh chưng truyền thống?
Gạo tẻ
- Gạo nếp0%
- Trứng0%
- Muối0%Chính xác
Bánh chưng truyền thống được làm từ gạo nếp (thường là nếp cái hoa vàng, nếp nương, nếp nhung) để đảm bảo độ dẻo, thơm và rền bánh. Gạo nếp được ngâm 8-12 giờ, xóc muối, gói cùng nhân đỗ xanh, thịt ba chỉ và luộc trong lá dong.
4. Vì sao bánh chưng truyền thống thường được gói bằng lá dong?
Lá dong dễ tìm hơn lá chuối
- Lá dong có ý nghĩa tâm linh đặc biệt0%
- Lá dong dày, dai, giúp bánh giữ màu xanh và mùi thơm đặc trưng0%
- Lá dong rẻ hơn các loại lá khác0%Chính xác
Lá dong dày và dai, chịu được thời gian luộc lâu, giúp bánh giữ màu xanh tự nhiên và tạo hương thơm đặc trưng.
5. Luộc bánh chưng theo cách truyền thống thường mất bao lâu?
1-2 giờ
- 3-4 giờ0%
- 5-6 giờ0%
- 7-10 giờ0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, luộc bánh chưng tưởng chừng đơn giản nhưng lại chính là công đoạn quan trọng, cần sự tỉ mỉ nhất vì mất nhiều thời gian và công sức. Trong suốt thời gian từ 7-10 giờ canh nồi bánh, cần canh đủ lửa để nước luôn sôi, không để nồi bánh bị thiếu nước, để tránh trường hợp bánh nửa chín nửa sống. Ngày nay, các gia đình thường luộc bánh bằng bếp than hoặc bếp điện nhưng luộc bằng củi vẫn thơm ngon và nhừ dẻo nhất.
6. Vì sao tên đúng của món bánh truyền thống ngày Tết là bánh chưng chứ không phải bánh trưng?
Vì “chưng” là cách đọc phổ biến hơn trong đời sống hiện nay
- Vì chữ chưng trong Hán Việt có nghĩa là đun nấu, phù hợp với cách làm bánh0%
- Vì trưng là cách viết sai chính tả hiện đại0%
- Vì tên bánh được mượn hoàn toàn từ tiếng Hán0%Chính xác
Chia sẻ với báo chí, GS.TS Nguyễn Đức Tồn - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học từng cho biết, duy nhất cách viết "bánh chưng" là đúng, không có biến thể hay cách viết tương tự.
Theo chuyên trang Du lịch của Báo Lao động, các nhà nghiên cứu cho rằng, chữ chưng trong Hán Việt mang nghĩa đun nấu, hấp, phù hợp với cách chế biến bánh chưng. Âm ch cũng đã tồn tại lâu đời trong tiếng Việt, trong khi tr xuất hiện muộn hơn và dễ gây nhầm lẫn do phương ngữ. Vì vậy, cách gọi đúng theo truyền thống là bánh chưng.
