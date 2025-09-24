1. Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam phóng vào vũ trụ là gì?
-
VINASAT-1
0%
- PicoDragon0%
- NanoDragon0%
- VNREDSAT-10%Chính xác
Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ là VINASAT-1, đây là vệ tinh viễn thông địa tĩnh.
Ngày phóng: 19/4/2008 (giờ Việt Nam).
Vệ tinh do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). Vị trí quỹ đạo là 132°E (132 độ Đông).
VINASAT-1 có tổng giá trị đầu tư xấp xỉ 300 triệu USD.
2. VINASAT-1 có thời hạn sử dụng bao nhiêu năm?
-
10
0%
- 150%
- 200%Chính xác
VINASAT-1 có trọng lượng 2,8 tấn, tuổi thọ hoạt động 15 năm. Băng tần hoạt động là băng C mở rộng và băng Ku với vùng phủ sóng rộng lớn gồm Việt Nam, Đông Nam Á, Đông Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Úc và Hawaii.
VINASAT-1 có tổng giá trị đầu tư xấp xỉ 300 triệu USD, hết hạn sử dụng vào năm 2023. Như vậy, cho đến thời điểm này, vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng.
3. Vệ tinh siêu nhỏ của Việt Nam phóng vào vũ trụ có tên gì?
-
NanoDragon
0%
- MicroDragon0%
- PicoDragon0%Chính xác
Vệ tinh siêu nhỏ PicoDragon được phóng ra từ trạm Vũ trụ Quốc Tế ISS từ ngày 19/11/2013.
PicoDragon có kích thước 10 x 10 x 11,35 cm, khối lượng 1kg, là sản phẩm được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư, nghiên cứu viên trẻ của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia.
Nhiệm vụ của vệ tinh là chụp ảnh Trái Đất, đo đạc một số thông số vệ tinh và môi trường vũ trụ bởi các cảm biến gắn trên vệ tinh và thử nghiệm thông tin liên lạc với mặt đất.
4. Vệ tinh siêu nhỏ có thời gian hoạt động bao lâu?
-
Hơn 3 tháng
0%
- Hơn 5 tháng0%
- 1 năm0%Chính xác
PicoDragon hoạt động hơn 3 tháng. PicoDragon có nhiệm vụ chụp ảnh Trái Đất, đo đạc một số thông số vệ tinh bằng các cảm biến gắn trên vệ tinh; thử nghiệm thông tin liên lạc với mặt đất.
Đây cũng là vệ tinh đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Sản phẩm được phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư, nghiên cứu viên Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).
5. Đến nay có bao nhiêu vệ tinh do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo được phóng vào vũ trụ thành công?
-
3
0%
- 40%
- 50%Chính xác
Vệ tinh PicoDragon (nặng khoảng 1kg) - là vệ tinh đầu tiên do Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và được phóng lên vũ trụ năm 2013.
Vệ tinh MicroDragon (nặng khoảng 50kg) được phóng thành công lên quỹ đạo vào tháng 1 năm 2019.
Vệ tinh NanoDragon (nặng khoảng kg) được phóng thành công lên quỹ đạo năm 2021.
-
Xem thêm về:
-
Trắc nghiệm địa lý
-
vệ tinh
-
vũ trụ
Tin nổi bật
- 4
- Hơn 5 tháng
- MicroDragon
- 15
- PicoDragon