Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ là VINASAT-1, đây là vệ tinh viễn thông địa tĩnh.

Ngày phóng: 19/4/2008 (giờ Việt Nam).

Vệ tinh do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). Vị trí quỹ đạo là 132°E (132 độ Đông).

VINASAT-1 có tổng giá trị đầu tư xấp xỉ 300 triệu USD.