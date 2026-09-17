Dù Apple liên tục nhấn mạnh những cải tiến về độ bền, các nhà cung ứng vẫn lo ngại iPhone Duo có thể gặp vấn đề với màn hình gập sau một thời gian sử dụng.

Theo các nhà cung ứng, những giải pháp của Apple chưa chắc đã đủ để ngăn lớp phim bảo vệ trên iPhone Duo bị bong trong quá trình sử dụng lâu dài. Ảnh: PhoneArena

Theo giới trong ngành, những tuyên bố đầy lạc quan về độ bền của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên - iPhone Duo có nguy cơ không đứng vững trước thực tế.

Apple quảng bá hàng loạt cải tiến, nhưng màn hình gập vẫn là điểm yếu

Khả năng chống trầy xước, chống bụi, chống nước cùng bản lề được cấu tạo từ hơn 100 linh kiện là những yếu tố Apple đưa ra để thuyết phục người dùng rằng iPhone Duo đủ bền cho sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, một số nguồn tin trong chuỗi cung ứng tỏ ra không mấy ấn tượng và cho rằng những kỳ vọng đang được tạo ra có thể suy giảm theo thời gian.

Vấn đề nằm ở chính đặc tính vật lý của màn hình gập. Lớp hoàn thiện nano-texture giúp gần như che giấu nếp gấp, tạo cho iPhone Duo vẻ ngoài tinh tế mà nhiều mẫu điện thoại gập khác chưa đạt được.

Tuy nhiên, phía dưới lớp hoàn thiện đó, màn hình vẫn mang những điểm yếu cố hữu của công nghệ màn hình có thể uốn cong.

Các nhà cung ứng đặc biệt lo ngại Apple chưa thực sự giải quyết được tình trạng lớp phim bảo vệ màn hình bị bong theo thời gian, nhất là tại khu vực nếp gấp.

Màn hình gập được cấu tạo từ nhiều lớp chồng lên nhau. Bên ngoài là lớp phim bảo vệ, tiếp đến là kính dẻo, keo quang học, tấm nền OLED và cuối cùng là một lớp kim loại có nhiệm vụ tạo kết cấu và hỗ trợ cho toàn bộ màn hình.

Do lớp phủ chống vỡ được liên kết với nền kính dẻo, độ bền của lớp này vẫn có giới hạn.

Sau một thời gian sử dụng, lớp phủ phía trên có thể bắt đầu tách khỏi bề mặt. Nếu hiện tượng này xảy ra, không chỉ chất lượng hiển thị bị ảnh hưởng mà khả năng nhận diện thao tác bằng Apple Pencil cũng có thể gặp vấn đề.

Theo những gì Apple công bố, độ bền của điện thoại gập hiện nay đã được cải thiện đáng kể. Phần lớn smartphone màn hình gập có thể chịu được khoảng 100.000-200.000 lần đóng mở, khiến số chu kỳ gập không còn là mối lo lớn như trước.

Thay vào đó, cuộc đua công nghệ đang chuyển sang những vấn đề khó xử lý hơn, bao gồm keo quang học, lớp phim chống vỡ và các lớp phủ có khả năng che giấu nếp gấp.

Trên iPhone Duo, màn hình phủ lớp hoàn thiện dạng matte giúp nếp gấp gần như biến mất khi nhìn trực tiếp, đồng thời tạo cảm giác màn hình phẳng hơn. Apple cũng sử dụng thiết kế cán nhiều lớp nhằm tăng độ bền cho màn hình.

iPhone Duo. Ảnh: Future /Tom's Guide

Tuy nhiên, theo các nhà cung ứng, những giải pháp này chưa chắc đã đủ để ngăn lớp phim bảo vệ bị bong trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đây có thể trở thành bài toán khó đối với Apple nếu iPhone Duo phải duy trì chất lượng màn hình trong nhiều năm.

"Thuế thế hệ đầu tiên" có thể khiến người dùng phải đánh đổi

Một yếu tố khác cần được tính đến là Apple đang bước vào thị trường điện thoại gập khá muộn. Trong khi Huawei và Samsung đã có khoảng 7 năm phát triển smartphone màn hình gập, iPhone Duo mới là sản phẩm đầu tiên của Apple trong phân khúc này.

Các sản phẩm thế hệ đầu tiên hiếm khi hoàn toàn không có khiếm khuyết. Những người mua sớm thường hiểu rằng họ đang chấp nhận một phần rủi ro khi lựa chọn công nghệ mới.

Tuy nhiên, vấn đề sẽ trở nên đáng chú ý hơn khi iPhone Duo có giá khởi điểm tới 1.999 USD.

Với mức giá này, không phải người dùng nào cũng sẵn sàng bỏ qua nếu màn hình bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp sau vài năm sử dụng.

Dù vậy, Apple có lý do để tin rằng iPhone Duo có thể vượt qua những lo ngại trên.

Công ty đã dành nhiều thời gian để phát triển sản phẩm trước khi chính thức đưa thiết bị ra thị trường, đồng nghĩa độ bền chắc chắn là một trong những yếu tố được chú trọng.

Apple tuyên bố iPhone Duo được thiết kế để chịu được hao mòn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Chẳng hạn, lớp phủ nano-texture bên ngoài sử dụng một loại polymer tùy biến có độ cứng cao hơn 40% so với vật liệu mà các đối thủ sử dụng.

Điều đó cho thấy Apple không chỉ đơn giản đưa một chiếc iPhone thông thường lên thiết kế màn hình gập mà đã đầu tư đáng kể vào vật liệu và cấu trúc của thiết bị.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

Dẫu vậy, những lo ngại từ chuỗi cung ứng vẫn cho thấy một thực tế: công nghệ màn hình gập chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những vấn đề vốn có của nó.

iPhone Duo có thể sở hữu thiết kế tinh tế, bản lề phức tạp và khả năng che giấu nếp gấp ấn tượng, nhưng độ bền thực tế chỉ có thể được kiểm chứng sau nhiều năm người dùng đóng mở thiết bị mỗi ngày.

(Theo PhoneArena, Mashable)