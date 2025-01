Theo tờ Independent, trong ngày 13/1, Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, đã có cuộc phỏng vấn với chương trình "The Skinny Confidential Him & Her Podcast". Tại đây, ái nữ của ông Trump đã chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân của bà với thế giới chính trị.

"Tôi thích những chính sách và tác động tích cực của chúng, nhưng tôi lại ghét chính trị. Thật không may là hai thứ này không thể tách rời. Chính trị có những mặt tối và tiêu cực, tôi thực sự không muốn chúng ảnh hưởng tới mình", Ivanka cho biết.

Con gái của ông Trump cho biết, bà sẽ không đóng quá nhiều vai trò trong chính quyền sắp tới, nhưng sẽ luôn ủng hộ quyết định của cha mình.

Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: The Skinny Confidential

"Tổng thống Mỹ là nghề cô đơn nhất thế giới. Bạn phải đưa ra hàng loạt quyết định và giao dịch mỗi ngày. Hiện tại, tôi chỉ muốn ở cạnh ông ấy như một người con gái. Tôi có thể cùng ông ấy xem phim, cùng ông ấy xem một trận đấu thể thao. Tôi muốn giúp cha mình được là chính bản thân ông ấy, được có những phút giây thảnh thơi", Ivanka nói.

Cũng theo Ivanka, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ có nhiều khác biệt so với nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng khẳng định đó sẽ là "4 năm tuyệt vời".

"Ở nhiệm kỳ đầu tiên, chúng tôi như những người tiên phong. Không ai có nhiều kinh nghiệm chính trị để giúp đỡ ông ấy. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, ông ấy đã có những người đầy kinh nghiệm ở xung quanh", Ivanka chia sẻ.