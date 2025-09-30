Trong khoảng cách ấy, sự chủ động, tư duy sáng tạo, khả năng phản biện và kỹ năng chọn lọc thông tin đều là yếu tố quyết định để không bị AI “đánh bại”.

Khi công nghệ thay đổi hành trình tìm việc

Tập 1 trong series Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng “Vươn mình cùng Việt Nam” của Samsung để lại nhiều dư âm khi kể câu chuyện Vy - một tân cử nhân loay hoay trong hành trình tìm việc, từ bế tắc đến lúc dám thử cách tiếp cận mới nhờ sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Chỉ bằng việc phân tích lại CV, gợi ý điểm mạnh, chỉ ra thiếu sót và khuyến khích làm video giới thiệu bản thân, công cụ AI đã giúp Vy biến sự mờ nhạt thành cá tính, biến lo lắng thành tự tin. Tuy vậy, câu chuyện ấy phản chiếu một thực tế rộng lớn hơn: thị trường tuyển dụng đang khốc liệt hơn bao giờ hết, và AI đang trở thành chất xúc tác vừa mở đường, vừa đặt thêm áp lực cho thế hệ trẻ bước vào đời.

Tập mở màn chuỗi phim Voices of Galaxy lên sóng YouTube Samsung Vietnam ngày 22/09/2025

Thị trường tuyển dụng: Nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức

Nếu nhìn vào các số liệu, có thể thấy rõ bức tranh cạnh tranh không hề dễ thở. Theo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố cần thêm khoảng 310.000 - 330.000 việc làm [1] mỗi năm, trong đó 135.000 tới 140.000 là vị trí hoàn toàn mới. Chỉ riêng quý I/2024, khảo sát 14.300 doanh nghiệp cho thấy nhu cầu tuyển người có bằng đại học trở lên chiếm 21,3%. Con số này vừa thể hiện cơ hội lớn, vừa cho thấy áp lực khi hàng chục ngàn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm đều cùng tranh giành những suất việc làm vốn không dư dả.

Ở những lĩnh vực công nghệ như thiết kế UI/UX hay Product Design, mức lương dao động từ 5 triệu đến 60 triệu đồng/tháng tùy kinh nghiệm, theo báo cáo Telos[2] , nhưng đi kèm đó là yêu cầu kỹ năng ngày càng cao, từ tư duy sản phẩm đến khả năng thích nghi nhanh với công nghệ mới. Thị trường việc làm không thiếu cơ hội, nhưng cánh cửa luôn chỉ mở cho những ai đủ nổi bật.

Giàu công cụ nhưng chưa chắc “sướng” trải nghiệm

Sự phổ biến của AI khiến thế hệ trẻ hôm nay dường như có nhiều lợi thế hơn các thế hệ trước. Họ có trong tay những trợ lý ảo biết chỉnh sửa CV, giả lập phỏng vấn, thậm chí gợi ý kỹ năng mới. Thế nhưng, “giàu công cụ” không đồng nghĩa với việc hành trình tìm việc trở nên dễ dàng. Trái lại, chính vì AI trở thành tiêu chuẩn phổ biến, áp lực để khác biệt càng lớn hơn.

Một bộ hồ sơ giờ đây không chỉ phải vượt qua vòng lọc của con người, mà còn cả bộ lọc tự động. Một buổi phỏng vấn không chỉ cần câu trả lời trôi chảy, mà còn phải cho thấy sự sáng tạo và bản sắc riêng mà AI không thể bắt chước. Bản chất của hành trình tìm việc và tự hiểu mình, biết mình muốn gì và biết cách kể lại câu chuyện đó vẫn không đổi.

Vươn mình cùng AI: Cơ hội cho người dám chủ động

Điều quan trọng nhất mà Voices of Galaxy muốn khắc họa qua câu chuyện của Vy không phải là AI làm thay mọi thứ, mà là cách một người trẻ dám chủ động thử, dám thay đổi và dám khác biệt. Chính tinh thần ấy mới là yếu tố quyết định trong thị trường việc làm ngày càng khốc liệt.

Khi nền tảng nhận thức bản thân đã vững vàng, công nghệ sẽ trở thành cánh tay đắc lực. Galaxy AI và Gemini Live, với khả năng hiểu tiếng Việt sâu sắc, có thể giúp mỗi ứng viên làm nổi bật câu chuyện riêng, tăng sự tự tin và mở rộng cơ hội. Nhưng AI chỉ phát huy giá trị tối đa khi người dùng biết chủ động, biết học hỏi và không ngừng thích nghi.

Người trẻ sử dụng Galaxy AI và Gemini Live để khám phá bản thân

Tập 1 của Voices of Galaxy khép lại bằng hình ảnh một cô gái bình thường nhưng đủ dũng cảm để thay đổi. Trong bối cảnh thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt, nơi tỷ lệ tuyển dụng đại học chiếm hơn 20% nhưng số lượng sinh viên tốt nghiệp còn lớn hơn nhiều, thông điệp trở nên rõ ràng: cơ hội sẽ không tự đến, nhưng bạn hoàn toàn có thể tạo ra nó. Công nghệ không thay thế khát vọng con người, nhưng nó khuếch đại những ai biết cách hành động. Và đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của “vươn mình cùng Việt Nam” trong thời đại AI: một thế hệ dám chủ động, dám tận dụng công nghệ, và dám viết nên câu chuyện thành công cho chính mình để phát triển cùng đất nước.

Tiếp nối câu chuyện "Tôn vinh giá trị Việt" truyền tải vào nửa đầu năm 2025, Samsung đi sâu hơn nữa vào việc thôi thúc những hành động thiết thực, trao quyền cho những nỗ lực thầm lặng mà phi thường được cất cao tiếng nói, truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân cùng vươn mình thông qua chiến dịch Voices of Galaxy.

Voices of Galaxy là chuỗi phim truyền cảm hứng gồm 10 câu chuyện, 10 tiếng nói của các nhân vật với xuất phát điểm khác nhau nhưng đang cùng viết hành trình "vươn mình" theo cách riêng của họ với sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Từ đó, chiến dịch truyền cảm hứng cho người Việt Nam thực hiện những bước đi táo bạo để phát triển, sáng tạo và hành động, nhằm nâng tầm và lan tỏa các giá trị quốc gia, để những giá trị này tỏa sáng rực rỡ hơn trên sân khấu toàn cầu.

Để theo dõi hành trình của Voices of Galaxy, truy cập: https://www.youtube.com/@SamsungVietnam

Bích Trâm