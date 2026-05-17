Phim điện ảnh Đất đỏ của đạo diễn Lê Văn Kiệt vừa có buổi công bố dự án tại TPHCM. Tác phẩm khắc họa hình tượng nhân vật anh hùng - chị Võ Thị Sáu ở lứa tuổi 13 với sự hồn nhiên, có tuổi thơ bình dị như bao thiếu nữ khác. Vì chiến tranh và thời cuộc, cô gái buộc trưởng thành, tham gia cuộc chiến vì hòa bình và độc lập dân tộc.

Hình tượng nhân vật Võ Thị Sáu từng được tái hiện trong nghệ thuật qua các thế hệ nghệ sĩ như: Đinh Ngọc Anh, Lê Minh Thu và NSND Thanh Thúy.

Trong đó, vai diễn Võ Thị Sáu của NSND Thanh Thúy trong phim Người con gái Đất Đỏ (1994) của đạo diễn Lê Dân được đánh giá là thành công nhất. Thời điểm đảm nhận vai diễn này, chị mới 17-18 tuổi - trùng khớp với lứa tuổi của chị Sáu lúc hy sinh.

Chính NSND Thanh Thúy cũng hát ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, giúp chị đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 1994. Cả vai diễn lẫn bài hát trên giúp Thanh Thúy ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ công chúng.

Tại sự kiện, nhiều người dành sự quan tâm về tiêu chí chọn lựa diễn viên cho vai diễn Võ Thị Sáu. Nhà sản xuất Hoàng Quân - đại diện ê-kíp cho biết hiện đã nhận được khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký trực tuyến.

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ đến buổi casting phim.

Hồ sơ nhân vật yêu cầu người casting phải có ngoại hình cao 1,5 -1,62m, gương mặt sáng, có thần, khỏe khoắn. Họ ưu tiên những diễn viên phù hợp về độ tuổi, tinh thần nhân vật, thay vì tìm kiếm “ngôi sao phòng vé”.

Đại diện ê-kíp nhận định nhân vật Võ Thị Sáu là áp lực với bất kỳ người nào. Đây vừa là cơ hội, giúp diễn viên có được vai diễn để đời, nhưng nếu làm không tốt có thể ảnh hưởng đến chặng đường nghề nghiệp về sau.

Về việc NSND Thanh Thúy - người từng thành công vai Võ Thị Sáu có tham gia hay không?, nhà sản xuất cho biết họ đã có nhiều chia sẻ với nữ nghệ sĩ về dự án.

"Ở thời điểm này chúng tôi chưa thể công bố việc chị Thúy sẽ hợp tác thế nào. Vai diễn này chị Thúy từng ghi dấu ấn, đồng thời có ý nghĩa với các bạn trẻ TPHCM - nơi chị Thúy có nhiều đóng góp nhiều năm qua. Sự hợp tác này sẽ được cụ thể hơn trong thời gian tới", ông Quân tiết lộ. Cùng ngày, nhiều diễn viên trẻ đã đến tham gia buổi casting như: Lâm Thanh Mỹ, Ngân Chi, Bảo Nghi, Khazsak...

Đạo diễn Lê Văn Kiệt cho biết ê-kíp xây dựng hình tượng Võ Thị Sáu không như một biểu tượng xa vời mà như một con người bằng xương bằng thịt với những cảm xúc cô độc, đầy tổn thương, sợ hãi nhưng chưa từng khuất phục.

Chân dung nữ anh hùng Võ Thị Sáu từng được nhóm họa sĩ trẻ phục dựng ảnh màu.

“Chính hành trình đó sẽ khiến khán giả không chỉ xúc động mà còn choáng ngợp trước huyền thoại mà cô để lại”, anh cho hay. Ngoài vai Võ Thị Sáu, đoàn phim tìm kiếm diễn viên cho những người bạn xung quanh nữ anh hùng này như Hải, Lan, Chi... qua đó khai thác thêm khía cạnh đồng đội, tình cảm bạn bè của nhân vật.

Phim thuộc thể loại chính kịch, hành động, dự kiến bấm máy vào quý 3 năm nay và ra mắt trong năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952-2027).

