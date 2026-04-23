Al Nassr trải qua khởi đầu đầy khó khăn trong cuộc chạm trán Al Ahli Doha khi suýt phải nhận bàn thua sớm. Ngay phút thứ 8, đại diện Saudi Arabia chịu quả phạt đền, nhưng Draxler lại không thể tận dụng. Dẫu vậy, đến phút 11, Fettouhi vẫn giúp đội bóng Qatar mở tỷ số.

Hai “gáo nước lạnh” liên tiếp khiến Al Nassr bừng tỉnh. Chỉ 2 phút sau, Kingsley Coman ghi bàn gỡ hòa 1-1, mở ra màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Phút 24, Angelo Gabriel tiếp tục tỏa sáng với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, Coman hoàn tất cú đúp ở phút 45+8, giúp đội nhà dẫn 3-1.

Sang hiệp hai, Al Nassr hoàn toàn làm chủ thế trận. Dù Cristiano Ronaldo không ghi bàn, bộ đôi Coman và Gabriel vẫn chơi bùng nổ. Phút 64, Gabriel kiến tạo để Coman hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 4-1.

Chưa dừng lại, phút 81, Gabriel tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền dọn cỗ cho Al Hamdan ấn định chiến thắng 5-1.

Chiến thắng đậm đà giúp Al Nassr giành vé vào chung kết AFC Champions League Two, nơi họ sẽ chạm trán Gamba Osaka vào ngày 17/5.