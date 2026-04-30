Trận đại chiến giữa Al Nassr và Al Ahli tại vòng 30 Saudi Pro League mang ý nghĩa quyết định cho cuộc đua vô địch. Trên sân Al-Awwal Park, đội chủ nhà đã thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước đối thủ mạnh.

Những phút đầu diễn ra thận trọng nhưng không kém phần kịch tính. Dù kiểm soát bóng tốt hơn, Al Nassr lại phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 13, thủ môn Pinto Matheus xuất sắc cản phá cú đánh đầu cận thành của Merih Demiral.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy sự bền bỉ và dẻo dai đáng kinh ngạc - Ảnh: Al Nassr

Ngay sau đó, Galeano tiếp tục khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo với cú sút đưa bóng đi sạt cột dọc. Cristiano Ronaldo cũng có lời đáp trả bằng cú dứt điểm uy lực ở phút 20, nhưng chưa thể đánh bại Edouard Mendy.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai. Phút 46, Al Ahli đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc. Trận đấu trở nên căng thẳng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc từ hai thủ môn.

Phải đến phút 76, Ronaldo mới phá vỡ thế bế tắc bằng pha đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Joao Felix, qua đó chạm mốc 970 bàn trong sự nghiệp. Bàn thắng giúp Al Nassr giải tỏa áp lực và thi đấu tự tin hơn.

Cuối trận, khi Al Ahli dâng cao đội hình, Al Nassr tận dụng cơ hội phản công. Phút 90, Kingsley Coman dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 2-0.

Với 79 điểm, Al Nassr củng cố ngôi đầu và tạo khoảng cách 8 điểm với Al Hilal, tiến rất gần chức vô địch khi mùa giải chỉ còn 4 vòng.

Ghi bàn: Ronaldo 76', Coman 90'

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Martinez, Coman, Al Khaibari, Brozovic, Mane, Joao Felix, Ronaldo

Al Ahli: Mendy, Majrashi, Demiral, Ibanez, Al Hawsawi, Atangana, Al Johani, Kessie, Mahrez, Toney, Galeno