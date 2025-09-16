Thủ tướng Albania cho biết, một trợ lý số vốn được thiết kế để hỗ trợ người dân truy cập dịch vụ công trực tuyến đã trở thành “bộ trưởng” đầu tiên do AI tạo ra và được giao phụ trách mảng mua sắm công nhằm mục đích giảm thiểu tham nhũng.

Diella, có nghĩa là “Mặt trời” trong tiếng Albania, đã hoạt động từ tháng 1 trên cổng dịch vụ công e-Albania. Ứng dụng này hỗ trợ người dân thực hiện khoảng 95% thủ tục hành chính bằng giọng nói, từ các hồ sơ cá nhân đến dịch vụ công trực tuyến.

Trợ lý AI trong dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Midjourney

Thủ tướng Edi Rama nhấn mạnh: “Diella, thành viên nội các đầu tiên không hiện diện về thể chất mà được tạo ra bằng AI, sẽ giúp biến Albania thành quốc gia nơi các gói thầu công hoàn toàn không có tham nhũng”.

Trong hội nghị của Đảng Xã hội cầm quyền tại thủ đô Tirana, nơi ông công bố thành phần chính phủ thứ tư liên tiếp của mình, Rama cho biết Diella - nhân vật được hiển thị trên cổng e-Albania trong trang phục truyền thống Albania - sẽ trở thành “người phục vụ của lĩnh vực mua sắm công”.

Theo ông, trách nhiệm lựa chọn nhà thầu trúng thầu sẽ dần được rút khỏi các bộ ngành và chuyển giao cho trí tuệ nhân tạo, nhằm đảm bảo rằng “mọi khoản chi tiêu công trong quá trình đấu thầu đều 100% minh bạch”.

Diella sẽ phân tích mọi gói thầu mà chính phủ ký với các công ty tư nhân và đưa ra đánh giá khách quan về giá trị từng hồ sơ, Rama cho biết. Ông, người vừa tái đắc cử hồi tháng 5, từng khẳng định AI có thể trở thành công cụ chống tham nhũng hiệu quả, giúp loại bỏ hối lộ, đe dọa và xung đột lợi ích.

Các gói thầu công từ lâu đã là tâm điểm của nhiều bê bối tham nhũng ở Albania - quốc gia mà các chuyên gia cho rằng đang là điểm nóng của các băng nhóm quốc tế chuyên rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy và vũ khí, với tình trạng tham nhũng len lỏi đến cả các cấp cao của chính quyền.

Truyền thông Albania ca ngợi động thái này là “một bước chuyển đổi lớn trong cách chính phủ Albania hình dung và thực thi quyền lực hành chính, đưa công nghệ không chỉ là công cụ mà còn trở thành một thành tố tham gia tích cực vào quản trị”.

(Theo The Guardian)