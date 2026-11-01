Tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien trải qua trận đấu vất vả trước Adolfo Vallejo, nhưng vẫn giành chiến thắng sau ba set để tiến vào vòng hai Paris Masters 2026.
Bước vào trận ra quân tại Paris Masters 2026, Learner Tien được đánh giá cao hơn Adolfo Vallejo. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ gốc Việt đã phải trải qua màn so tài không hề dễ dàng.
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Trong set mở màn, Tien nhập cuộc tự tin, chủ động gây sức ép bằng những pha đánh bóng chính xác. Khả năng kiểm soát thế trận tốt giúp anh giành chiến thắng 6-3, tạo lợi thế trước đối thủ.
Tưởng chừng Tien sẽ nhanh chóng khép lại trận đấu, Vallejo bất ngờ vùng lên mạnh mẽ trong set hai. Hai tay vợt giằng co quyết liệt, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break.
Tại đây, Vallejo thi đấu bản lĩnh hơn, giành chiến thắng 7-5 để cân bằng tỷ số 1-1.
Bước sang set quyết định, Learner Tien lấy lại sự tập trung và duy trì sức ép lên đối thủ. Tay vợt gốc Việt tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 7-5.
Chung cuộc, Learner Tien đánh bại Adolfo Vallejo 2-1 (6-3, 5-7, 7-5), giành quyền vào vòng hai Paris Masters 2026, tiếp tục hành trình tại giải ATP Masters 1000 cuối mùa.
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