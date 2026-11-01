Novak Djokovic trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Valentin Vacherot, nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh để ngược dòng thắng 2-1 sau 149 phút, qua đó giành quyền vào vòng hai Paris Masters 2026.

Video highlights Novak Djokovic 2-1 Valentin Vacherot

Bước vào trận ra quân Paris Masters 2026, Novak Djokovic được đánh giá cao hơn Valentin Vacherot khi từng đánh bại đối thủ này tại Shanghai Masters 2025. Tuy nhiên, tay vợt Monaco đã khiến cựu số một thế giới gặp nhiều khó khăn.

Djokovic thắng ngược trận ra quân Paris Masters 2026 - Ảnh: RPM

Set mở màn diễn ra căng thẳng khi hai tay vợt liên tục bảo vệ game giao bóng. Djokovic phải cứu ba break point ở game 12 trước khi đưa set đấu vào loạt tie-break. Dù dẫn 5-3, Nole bất ngờ để Vacherot thắng liền bốn điểm, qua đó nhận thất bại 5-7.

Sang set hai, Djokovic tiếp tục gặp bất lợi khi mất break sớm. Tuy nhiên, tay vợt 39 tuổi người Serbia nhanh chóng lấy lại thế trận, đòi break ở game 4 và cứu thêm ba break point tại game 9.

Đến game 12, Djokovic tận dụng sai lầm của đối thủ để giành break quyết định, thắng 7-5 và cân bằng tỷ số.

Bước vào set ba, kinh nghiệm của Djokovic tạo nên khác biệt. Anh sớm bẻ game giao bóng của Vacherot, trước khi tiếp tục gia tăng sức ép và giành chiến thắng áp đảo 6-1.

Chung cuộc, Djokovic thắng 2-1 (6-7, 7-5, 6-1) sau 2 giờ 29 phút, giành quyền vào vòng hai Paris Masters. Đối thủ tiếp theo của tay vợt Serbia là Rinky Hijikata, đại diện Australia.