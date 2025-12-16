Khai thác nghề shipper dưới góc nhìn kinh dị - hài hước

Night Shippers là tựa game indie co-op (hợp tác) kinh dị do Young Buffalo Studio phát triển. Thay vì chọn những chủ đề xa lạ, nhóm phát triển quyết định đưa người chơi vào vai những nhân viên giao hàng ban đêm. Nhiệm vụ của người chơi là phối hợp theo nhóm từ 1-4 người để hoàn thành đơn hàng, đồng thời phải đối mặt với các tình huống bất ngờ và những thực thể lạ trong các con hẻm tối.

Game thủ vào vai shipper thực hiện nhiệm vụ giao hàng ban đêm, bối cảnh lấy cảm hứng từ chính nơi nhóm phát triển sinh sống. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về ý tưởng này, đại diện studio cho biết cảm hứng đến từ các bộ phim về nghề vận chuyển như Upstream (Trung Quốc) và Ghost Delivery (Thái Lan). Nhóm nhận thấy shipper là một nghề nghiệp phổ biến, nhận được nhiều sự đồng cảm tại Việt Nam nhưng chưa được khai thác nhiều trong mảng game. Việc lựa chọn thể loại kinh dị kết hợp hài hước cũng được đánh giá là vừa sức với năng lực hiện tại của studio và phù hợp với thị hiếu người chơi.

Một trong những yếu tố giúp Night Shippers nhận được phản hồi tích cực từ bản demo là cách xây dựng bối cảnh. Không gian trong game tái hiện đời sống về đêm với ánh đèn vàng và những chi tiết sinh hoạt thường nhật.

Theo đội ngũ phát triển, các bản đồ trong game được lấy cảm hứng từ chính nơi họ sinh sống. Ví dụ, bản đồ "Khu chợ quận 13" dựa trên bối cảnh chợ An Đông (Quận 5 cũ), trong khi không khí Hà Nội được đưa vào bản đồ "Đan Phượng". Bên cạnh hình ảnh, phần âm thanh cũng được chú trọng với những tiếng rao hàng rong đêm khuya như bánh bao, hủ tíu gõ. Các món ăn cần giao trong game cũng là những cái tên quen thuộc như phở, bánh mì hay bún chả.

Chuyên gia Google "mách nước" hướng đi bền vững

Night Shippers ra đời trong lúc ngành game Việt đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các chuyên gia quốc tế. Tại sự kiện Google Apps Summit 2025 tổ chức ở TPHCM mới đây, ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành phụ trách Google Play khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia, đã chia sẻ quan điểm về tiềm năng của ngành game Việt Nam.

Ông Aditya nhấn mạnh để một game Việt gây chú ý trên quy mô quốc tế, cần tập trung vào sở hữu trí tuệ gốc (IP) và điểm khác biệt sáng tạo - những yếu tố lõi khiến sản phẩm trở nên độc đáo và khó bị sao chép. Chính sự nguyên bản, lối chơi thú vị và điểm mới lạ của Phở anh Hai đã thu hút sự chú ý không chỉ ở Việt Nam mà còn ở thị trường nước ngoài, khiến Google đưa trò chơi này vào các nội dung tham khảo tại sự kiện.

Một trong những lời khuyên cụ thể của ông là tìm cách giữ chân người chơi lâu hơn thay vì chỉ thu hút bằng yếu tố tò mò ban đầu. Thời đại hiện nay, vòng đời người dùng (Lifetime Value - LTV) được chú trọng hơn lượt tải đơn thuần. Do đó, các nhà phát triển cần thiết kế game có chiều sâu, độ khó cân bằng hợp lý và các lớp nội dung phong phú để người chơi quay lại nhiều lần, tránh rơi vào trạng thái nhanh chán.

Đội ngũ phát triển Night Shippers hầu hết là Gen Z. Ảnh: NVCC

Những lời khuyên từ chuyên gia dường như đang được Young Buffalo áp dụng vào thực tế phát triển dự án. Là một studio trẻ thành lập năm 2023 với 7 thành viên chủ yếu thuộc thế hệ Gen Z, nhóm đã trải qua nhiều khó khăn khi bản chơi thử đầu tiên (prototype) nhận nhiều ý kiến phê bình "rất trần trụi và thẳng thừng". Tuy nhiên, nhờ kiên trì chỉnh sửa, bản demo ra mắt sau đó đã thu hút khoảng 30.000 người chơi và 10.000 lượt quan tâm sau 45 ngày.

Dù nhận được tín hiệu tích cực, nhóm vẫn quyết định dời lịch ra mắt chính thức sang tháng 3/2026, chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Thời gian này sẽ được dùng để bổ sung nội dung, tăng số lượng bản đồ, quái vật và loại bỏ những tính năng thừa.

Đại diện studio chia sẻ sự ngưỡng mộ với Phở anh Hai nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận Night Shippers còn khoảng cách lớn để đạt được độ "hot" tương tự. Việc tập trung hoàn thiện sản phẩm thay vì vội vã ra mắt cho thấy tư duy phát triển dài hạn, phù hợp với nhận định của ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun: Game cần được nghĩ đến như một mô hình có khả năng tạo doanh thu thật sự, với kế hoạch tiếp thị và mô hình kinh tế rõ ràng, thay vì chỉ dựa vào hiệu ứng viral nhất thời.