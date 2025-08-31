Đây là khu vực lý tưởng để quan sát khi đoàn rời Quảng trường Ba Đình và bắt đầu chia hướng. Tuy nhiên, do tập trung đông người, du khách nên đến sớm (từ tối 1/9), chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, mũ, áo mưa...
Khu vực này dự kiến có một số đoàn diễu binh, diễu hành tuyến 1 (khối nghi trượng) và tuyến 2 (khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an) đi qua trên đường đến Công viên Thống nhất và Quảng trường Cách mạng tháng 8.
Khu vực này cách Quảng trường Ba Đình không xa nên người dân, du khách sẽ không phải chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên, vỉa hè tại đây chật hẹp, người dân và du khách sẽ khó khăn trong việc chọn chỗ đứng và di chuyển ra ngoài sau sự kiện.
Xung quanh khu vực này có nhiều điểm quan sát từ trên cao như tòa nhà Lotte Center Hà Nội, khách sạn Hanoi Daewoo, tòa nhà Capital Palace, chung cư Vincom Metropolis, chung cư Liễu Giai Tower.
Người dân và du khách dễ di chuyển tới đây bằng tàu điện trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội.
Tuyến phố dài, vỉa hè rộng, nhiều cây cối tỏa bóng râm mát, di chuyển thuận lợi. Tại đây, người dân và du khách có thể đón khối hồng kỳ về tập trung tại sân vận động Quần Ngựa.
Khu vực này có góc nhìn khá thuận lợi và không gian rộng rãi. Tuy nhiên đây là đoạn cuối của đoàn diễu binh, diễu hành tuyến 1 nên người dân, du khách sẽ phải chờ đợi lâu. Không nên đứng cuối đường Tràng Tiền vì đây là vị trí đoàn kết thúc hành trình.
Ưu điểm của khu vực này là có nhiều quán cà phê đẹp, quán ăn ngon, sát khu vực Hồ Gươm thông thoáng. Du khách lưu trú ở khu vực trong phố cổ nên cân nhắc vị trí này vì thuận tiện di chuyển.
Khu vực này rộng rãi, dễ tìm chỗ đứng để quan sát đoàn diễu binh tuyến 1 hoặc di chuyển sau khi kết thúc sự kiện. Tại đây có thể di chuyển đến - đi bằng nhiều tuyến xe buýt.
Hai tuyến đường này có vỉa hè rộng và là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp đi qua.
Khu vực này là điểm tập kết của tuyến xe bánh lốp chở nhiều thiết bị, khí tài hiện đại. Khu vực này rất rộng rãi để người dân quan sát.
Lưu ý:
- Để có vị trí đẹp trên vỉa hè theo dõi các khối diễu binh, diễu hành, du khách nên đến sớm để lựa chọn chỗ đứng.
- Nên tính toán các tuyến đường di chuyển, sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện trên cao để tránh ùn tắc, quá tải.
- Mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ như bánh mì, hoa quả cùng đồ che mưa, nắng.
Nhằm phục vụ người dân và du khách xem diễu binh, diễu hành, Hà Nội bố trí 612 nhà vệ sinh lưu động cùng 479 điểm vệ sinh xã hội hóa miễn phí. Các nhà vệ sinh sẽ được đánh số, phân chia nam - nữ để người dân tiện sử dụng.
Bên cạnh đó, thành phố cũng vận động các cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà dân cho phép sử dụng miễn phí khoảng 400 nhà vệ sinh khác.