Ngõ Trung Yên nối phố Đinh Liệt và chợ Hàng Bè cũ

Ngõ Trung Yên nằm gần hồ Hoàn Kiếm, cạnh khu chợ Hàng Bè – điểm hẹn ẩm thực nổi tiếng của người Hà Nội. Ngõ dài khoảng 200m nhưng tập trung nhiều quán ăn lâu năm, luôn đông khách như bún ngan Nhàn, phở Sướng, miến trộn mực...

Ngõ Trung Yên là "thiên đường ẩm thực" nổi tiếng tại Hà Nội. Ảnh: Linh Trang

Phở Sướng là quán của con cháu cụ Tỵ - chủ gánh “phở cụ Tàu áo xanh” nổi tiếng. Nước phở được ninh từ xương ống bò suốt 14-15 tiếng, kết hợp gừng, mắm, tuyệt đối không dùng quế hay hồi, tạo nên hương vị riêng biệt níu chân thực khách.

Phở Sướng là quán phở lâu năm, có tiếng tại Hà Nội. Ảnh: Linh Trang

Bún cá Sâm Cây Si cũng là trải nghiệm đáng thử. Điểm nhấn của quán là món cá cuốn thịt, với lớp ngoài là cá rô mềm, bên trong là thịt băm và mộc nhĩ, phủ bột chiên giòn. Thịt cá ngọt, mùi vị rất riêng, thơm thơm, đậm đà và lạ miệng.

Còn phần bún sẽ ăn với nước dùng chua thanh được nấu từ nước ninh xương cá, hỗn hợp dứa, cà chua. Mỗi bát sẽ có cá chiên giòn rụm, rau ăn kèm theo mùa.

Từ ngõ Trung Yên, du khách có thể đi bộ tới chợ Hàng Bè để thưởng thức phở gà Hương Trà hay mua cá kho, chim quay...