Ngày 30/3, vào lúc 18h02 theo giờ Việt Nam, Vệ tinh (tư nhân) VEGAFLY-1 do đội ngũ kỹ sư Việt Nam của VEGACOSMOS (là công ty công nghệ vũ trụ thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Công nghệ Sao Vega) thiết kế, chế tạo trong 2 năm, đã được phóng thành công vào quỹ đạo từ tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành, tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, Hoa Kỳ.

Đứng sau dấu mốc ấn tượng này là vai trò quan trọng của Cục Tần số vô tuyến điện trong việc phối hợp hỗ trợ công ty TNHH VEGACOSMOS để thực hiện thủ tục nộp hồ sơ công bố tần số, vị trí quỹ đạo vệ tinh và hồ sơ thông báo đăng ký vệ tinh VEGAFLY-1 theo quy định quốc tế.

Hồ sơ công bố và đăng ký vệ tinh đã được gửi tới Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Theo công bố của ITU, hiện có khoảng 20 quốc gia liên quan cần tiến hành phối hợp về tần số và vị trí quỹ đạo.

Việc thực hiện đầy đủ các thủ tục này nhằm bảo đảm việc sử dụng phổ tần và vị trí quỹ đạo của vệ tinh không bị can nhiễu, đồng thời bảo vệ quyền khai thác hợp pháp của Việt Nam theo quy định quốc tế.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò then chốt trong việc duy trì tính ổn định, an toàn và bền vững cho hoạt động của hệ thống vệ tinh.

Công ty TNHH Tập đoàn Công nghệ Sao Vega 23 năm làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao như truyền thông vệ tinh và phát triển phần mềm và hơn 5 năm trong lĩnh vực quan sát Trái đất.

Phát biểu tại hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi công nghệ vũ trụ thành động lực phát triển mới”, bà Lê Thanh Hương, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Sao Vega đã chia sẻ: “Công nghệ không gian địa lý, nền tảng của quá trình chuyển đổi số quốc gia, đang cho phép trực quan hóa các hoạt động xã hội, từ quản lý cơ sở hạ tầng đô thị và giám sát môi trường đến xác định các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng hoặc dự đoán sự bùng phát dịch bệnh”.

VEGACOSMOS công ty con của Tập đoàn Công nghệ Sao Vega, đã phát triển GEOHUB AI Engine, một “xưởng ứng dụng không gian địa lý” cho phép cả chuyên gia và người không chuyên dễ dàng truy cập và sử dụng dữ liệu vệ tinh.

Theo bà Hương, mục tiêu của Vegastar là định vị Việt Nam là “Việt Nam là quốc gia vũ trụ”, nơi công nghệ vũ trụ không chỉ phục vụ quốc phòng mà còn đáp ứng nhu cầu thiết thực hàng ngày.