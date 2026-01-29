Ngày 28/1, Amazon chính thức công bố kế hoạch loại bỏ khoảng 16.000 vị trí việc làm tại khối văn phòng. Đây là đợt cắt giảm quy mô lớn thứ hai của tập đoàn này chỉ trong vòng 4 tháng, sau khi 14.000 nhân viên bị cho thôi việc vào tháng 10 năm ngoái.

Trong bài đăng trên blog công ty, Amazon cho biết động thái này nằm trong nỗ lực liên tục nhằm "củng cố tổ chức bằng cách giảm bớt các cấp quản lý, tăng cường quyền làm chủ và loại bỏ thói quan liêu". Kế hoạch này diễn ra song song với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo.

Amazon sa thải hơn 30.000 nhân sự chỉ trong 4 tháng. Ảnh: ET CIO

Trước đó một ngày, một số nhân viên thuộc bộ phận điện toán đám mây của Amazon đã nhận được email, dường như do lỗi hệ thống, xác nhận về "những thay đổi tổ chức" và thông báo cho các đồng nghiệp bị ảnh hưởng.

Tính đến cuối quý III/2025, Amazon tuyển dụng khoảng 1,58 triệu nhân viên, phần lớn làm việc tại các kho hàng và bộ phận hậu cần.

Lực lượng lao động khối văn phòng và công nghệ ước tính khoảng 350.000 người. Như vậy, tổng số 30.000 nhân sự bị cắt giảm từ tháng 10 đến nay chiếm khoảng 10% quy mô khối này.

Bà Beth Galetti, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách trải nghiệm con người và công nghệ của Amazon, khẳng định công ty không có ý định tạo ra "nhịp điệu mới" về việc sa thải hàng loạt mỗi vài tháng.

Tuy nhiên, bà không loại trừ khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm trong tương lai khi các nhóm tiếp tục đánh giá lại hiệu quả hoạt động.

CEO Andy Jassy đang thực hiện kế hoạch tinh gọn bộ máy sau giai đoạn tuyển dụng ồ ạt trong đại dịch Covid-19. Ông đặt mục tiêu đưa Amazon vận hành như "công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới", thiết lập các mục tiêu nội bộ để cắt giảm các lớp quản lý trung gian và thậm chí lập một địa chỉ email "chống quan liêu" để tìm kiếm giải pháp đổi mới nhanh hơn.

Việc cắt giảm chi phí trên diện rộng nhằm phục vụ mục tiêu đầu tư vào AI và xây dựng trung tâm dữ liệu. Tháng 10/2025, Amazon dự báo chi phí vốn sẽ đạt 125 tỷ USD trong năm 2026, mức chi tiêu cao nhất trong số các tập đoàn công nghệ lớn.

Đầu tuần này, công ty cũng đã đóng cửa chuỗi cửa hàng tạp hóa Fresh và Go sau nhiều năm thử nghiệm không hiệu quả.

CEO Andy Jassy từng cảnh báo vào tháng 6 năm ngoái rằng hiệu quả từ AI sẽ khiến nhu cầu nhân sự của Amazon giảm xuống trong những năm tới. "Chúng tôi sẽ cần ít người hơn để làm một số công việc hiện tại và nhiều người hơn cho các loại công việc khác", ông Jassy nhận định.

(Theo CNBC)