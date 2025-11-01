Trong cuộc họp báo cáo thu nhập hàng quý ngày 30/10, CEO Andy Jassy cho biết quyết định sa thải hàng loạt của Amazon xuất phát từ niềm tin rằng công ty đã phát triển quá lớn và quá nhiều lớp quản lý.

"Thông báo chúng tôi đưa ra cách đây vài ngày thực sự không phải do áp lực tài chính và thậm chí không phải do AI thúc đẩy - ít nhất là không phải bây giờ", ông Jassy nói. "Thực sự, đó là văn hóa".

Bình luận của ông chủ Amazon là lời giải thích công khai đầu tiên về đợt sa thải được cho là có thể lên tới 30.000 người, trở thành đợt giảm lực lượng lao động lớn nhất trong lịch sử công ty.

Trước đó, có nhiều suy đoán rằng việc cắt giảm có liên quan đến tự động hóa hoặc tái cơ cấu liên quan đến AI. Ông Jassy từng viết trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên hồi đầu năm về tổng số nhân viên văn phòng của Amazon sẽ thu hẹp theo thời gian do AI giúp cải thiện hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, trong cuộc họp, ông cho biết việc sa thải là một cuộc "tái thiết văn hóa" nhằm giữ cho công ty hoạt động nhanh nhẹn giữa thời kỳ chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ.

Amazon ghi nhận số lượng nhân viên văn phòng tăng gấp ba lần trong giai đoạn 2017 đến 2022, trước khi áp dụng cách tiếp cận tuyển dụng thận trọng hơn.

Ông Jassy, người kế nhiệm nhà sáng lập Jeff Bezos làm CEO vào giữa năm 2021, đã thúc đẩy việc giảm các lớp quản lý và loại bỏ sự quan liêu trong công ty.

Bloomberg News đưa tin ông đã nói với các đồng nghiệp rằng một số bộ phận của công ty vẫn còn "cồng kềnh" bất chấp những nỗ lực tinh giản, bao gồm cả đợt sa thải đáng kể vào năm 2023, khi Amazon cho 27.000 nhân viên văn phòng thôi việc.

Ông nhận định sự tăng trưởng nhanh chóng đã dẫn đến các lớp quản lý thừa thãi, làm chậm quá trình ra quyết định. Điều này "đôi khi có thể làm suy yếu quyền làm chủ của những người đang thực hiện công việc thực tế", ông nói.

Việc sa thải, theo ông, nhằm mục đích khôi phục quyền làm chủ và sự nhanh nhẹn đã định hình những năm đầu của Amazon.

"Chúng tôi cam kết hoạt động như công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới", ông Jassy nói, lặp lại câu khẩu hiệu ông đã sử dụng gần đây.

Ông khẳng định rằng trong bối cảnh chuyển đổi đang diễn ra trong thế giới kinh doanh, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải gọn nhẹ, phẳng và di chuyển nhanh chóng.

Những bình luận của ông Jassy được đưa ra khi Amazon báo cáo doanh thu hàng quý đạt 180,2 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của AWS tăng trưởng 20% – tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022.

Amazon tiết lộ đã phải chịu khoản phí liên quan đến thôi việc là 1,8 tỷ USD trong quý do đợt sa thải này.

Amazon đang cùng với các gã khổng lồ công nghệ khác, bao gồm Microsoft, cắt giảm nhân sự trong năm nay đồng thời đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng AI.

