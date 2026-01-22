"Thật tuyệt vời khi công việc liên quan đến tay nghề thủ công lên ngôi. Chúng ta sẽ cần rất nhiều thợ sửa ống nước, thợ điện, công nhân xây dựng và thợ làm thép", ông Jensen Huang chia sẻ trong cuộc đối thoại với Larry Fink, CEO BlackRock.

Tác động của AI lên thị trường lao động là chủ đề nóng tại Davos năm nay. Trái ngược với lo ngại về làn sóng thất nghiệp, ông Huang từ lâu lập luận AI sẽ không triệt tiêu việc làm hàng loạt. Ông dẫn chứng ngành chẩn đoán hình ảnh: dù AI tự động hóa nhiều tác vụ, số lượng bác sĩ vẫn tăng lên.

CEO Nvidia Jensen Huang (tóc trắng) tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2026. Ảnh: WEF

Ông mô tả sự bùng nổ AI kéo theo "công trình hạ tầng lớn nhất lịch sử loài người", tạo ra "rất nhiều việc làm".

"Bố già AI" Geoffrey Hinton cũng đồng tình rằng lao động chân tay an toàn hơn trước AI, nhưng vì lý do khác: máy móc sẽ mất nhiều thời gian để đạt được sự khéo léo cần thiết cho các công việc vật lý.

Tuy nhiên, thực tế thị trường lao động đang vẽ nên bức tranh ảm đạm hơn. Bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc IMF, ví AI như "cơn sóng thần" ập vào thị trường lao động mà hầu hết quốc gia và doanh nghiệp chưa sẵn sàng đối phó. Dữ liệu từ Challenger, Gray & Christmas cho thấy AI là yếu tố góp phần gây ra gần 55.000 vụ sa thải tại Mỹ trong năm 2025.

Amazon cắt giảm 15.000 nhân sự, trong khi CEO Salesforce Marc Benioff thừa nhận sa thải 4.000 nhân viên hỗ trợ khách hàng vì AI đã đảm nhận 50% khối lượng công việc.

Sự lo ngại của người lao động đang tăng vọt. Theo báo cáo từ Mercer, tỷ lệ người lao động lo mất việc vì AI đã tăng từ 28% năm 2024 lên 40% vào năm 2026. Đáng chú ý, 62% nhân viên cho rằng lãnh đạo đang đánh giá thấp tác động tâm lý của công nghệ này.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định 2026 sẽ là năm của "nỗi lo âu AI", thể hiện qua các vụ kiện tụng bản quyền, quyền riêng tư và làn sóng sa thải bị đổ lỗi cho AI. Tuy nhiên, CEO Randstad Sander van’t Noordende cho rằng con số 50.000 việc làm mất đi chủ yếu do bất ổn thị trường chung chứ chưa hẳn do AI.

"Năm 2026 là năm của sự thích ứng vĩ đại", ông Noordende nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, kỹ năng trở thành yếu tố sống còn. Báo cáo của Mercer chỉ ra 97% nhà đầu tư cho biết quyết định rót vốn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu doanh nghiệp không nâng cấp kỹ năng cho nhân viên về AI một cách có hệ thống. Ravin Jesuthasan, chuyên gia tại Mercer, khẳng định nhà đầu tư sẽ "chủ động thoái vốn" khỏi các công ty không kết hợp hiệu quả giữa con người và máy móc.

(Theo Insider, CNBC)