Nguồn tin của CNBC cho biết, Amazon sẽ bắt đầu gửi email thông báo sa thải vào sáng thứ Ba (giờ địa phương), với khoảng 30.000 nhân viên bị ảnh hưởng - lớn nhất trong ngành công nghệ kể từ năm 2020. Đại diện Amazon từ chối bình luận.

Amazon là nhà tuyển dụng tư nhân lớn thứ hai nước Mỹ, với hơn 1,54 triệu nhân viên trên toàn cầu, chủ yếu làm việc tại các nhà kho và trung tâm vận hành. Trong số đó, khoảng 350.000 người thuộc khối văn phòng.

Amazon được cho là sẽ sa thải 30.000 nhân viên văn phòng trong đợt cắt giảm lớn chưa từng có. Ảnh: NYT

Theo trang Layoffs.fyi, đợt cắt giảm này sẽ vượt xa mọi đợt sa thải trước trong lĩnh vực công nghệ. Từ đầu năm đến nay, hơn 200 công ty công nghệ đã sa thải khoảng 98.000 nhân viên. Trong đó, các “ông lớn” cũng đồng loạt tinh gọn nhân sự: Microsoft cắt 15.000 người, Meta vừa cho nghỉ 600 nhân viên AI, Google giảm hơn 100 vị trí thiết kế, còn Intel cắt tới 22.000 việc làm - mức cao nhất trong danh sách.

Năm 2023 được xem là đỉnh điểm của khủng hoảng việc làm trong ngành công nghệ, khi gần 1.200 công ty sa thải hơn 260.000 người do lạm phát tăng cao và lãi suất leo thang.

Động thái mới nhất của Amazon diễn ra trong chiến dịch cắt giảm chi phí toàn diện mà CEO Andy Jassy khởi động từ thời kỳ đại dịch Covid-19. Ông Jassy đã nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu tinh giản bộ máy, giảm tầng quản lý, làm phẳng tổ chức.

Từ năm 2022, Amazon đã thực hiện các đợt sa thải theo từng giai đoạn, khiến hơn 27.000 nhân viên mất việc làm, chủ yếu ở các mảng điện toán đám mây (AWS), bán lẻ, truyền thông và thiết bị. Tuy nhiên, đợt sắp tới được đánh giá là sâu rộng nhất và có thể định hình lại cấu trúc nhân sự của Amazon trong kỷ nguyên AI.

Trong một ghi chú nội bộ hồi tháng 6, CEO Jassy thừa nhận Amazon “sẽ cần ít người hơn cho một số công việc hiện tại, nhưng lại cần nhiều người hơn cho những vai trò mới. Khó mà biết chính xác điều này sẽ cân bằng ở đâu, nhưng trong vài năm tới, tổng nhân sự khối văn phòng chắc chắn sẽ giảm”.

Sự xuất hiện của AI tạo sinh (Generative AI) đang làm thay đổi nhanh chóng lực lượng lao động trong toàn ngành, khi các doanh nghiệp từ công nghệ, tài chính đến sản xuất và bán lẻ đều đang tự động hóa quy trình để cắt giảm chi phí.

