Tuần này, Meta xác nhận khoảng 600 nhân viên thuộc bộ phận nghiên cứu AI đã bị cho nghỉ việc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty đang tái cơ cấu hoạt động AI sau những kết quả đáng thất vọng với dự án mô hình ngôn ngữ lớn Llama.

Tian Yuandong, Giám đốc Khoa học nhóm Nghiên cứu AI cơ bản (FAIR) của Meta, là một trong những cái tên nổi bật nhất bị ảnh hưởng.

Yuandong, người được coi là một trong những nhà khoa học AI tài năng nhất của Trung Quốc, đã làm việc tại công ty mẹ Facebook hơn một thập kỷ.

Tian Yuandong đã làm việc tại Meta hơn một thập kỷ. Ảnh: Handout

Ông bày tỏ sự bất mãn trên mạng xã hội X, tiết lộ những căng thẳng nội bộ hiếm hoi tại Meta. Ông cho biết đội của mình đã bị buộc phải ngừng các nghiên cứu cốt lõi để giải quyết các vấn đề trong mô hình Llama 4 ngay trước khi phiên bản này được phát hành.

"Vào tháng 1, đội của chúng tôi đã gác lại tất cả nghiên cứu đang làm, bị buộc chuyển sang đội AI tạo sinh [generative AI] chưa đầy hai tháng trước thời hạn phát hành Llama 4 để giúp xử lý tất cả công việc hậu đào tạo, tìm ra và sửa chữa vô số vấn đề sau khi phát hành, để rồi sau đó bị sa thải".

Ông chỉ trích: "Những người phải chịu trách nhiệm về các vấn đề lại bình yên vô sự".

Mô hình Llama 4, được phát hành vào tháng 4, bị đánh giá là kém hiệu quả (underwhelming) và đã làm đình trệ quá trình phát triển mô hình mới của Meta.

Sự thất bại này xảy ra giữa lúc một số đối thủ mã nguồn mở Trung Quốc đã vượt qua Llama về mức độ phổ biến.

Yuandong cho biết ông đã được Meta bồi thường 8 tháng lương.

Tin tức về sự ra đi của Tian Yuandong đã gây ra sự tiếc nuối lớn trong cộng đồng AI tại Trung Quốc. Cựu sinh viên Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Carnegie Mellon đã xuất bản nhiều bài báo có ảnh hưởng về học tăng cường (reinforcement learning) và mô hình ngôn ngữ lớn.

"Ông ấy chắc chắn là một trong những nhà khoa học AI giỏi nhất thế giới", Wu Junde, cựu nhà khoa học AI tại Baidu và SenseTime, viết trên X. "Thật đáng tiếc cho Meta khi để ông ấy ra đi".

Hai nhà nghiên cứu người Trung Quốc khác cũng bị ảnh hưởng bởi đợt sa thải bao gồm Yang Xianjun, người mới gia nhập đội AI tạo sinh chưa đầy một năm và Cui Jiaxun, người vừa gia nhập công ty sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ vào tháng 8.

Đội ngũ bị sa thải này đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các công ty đối thủ như OpenAI, Nvidia và Google DeepMind, với nhiều lời mời làm việc đã được đưa ra.

Việc trở về Trung Quốc cũng là một lựa chọn, khi cựu nhà nghiên cứu OpenAI Yao Shunyu (hiện đang làm việc cho Tencent Holdings) đã công khai mời họ liên hệ trực tiếp.

Dù có các đợt cắt giảm, Meta cho biết việc sa thải sẽ không ảnh hưởng đến phòng thí nghiệm siêu trí tuệ TBD Lab, nơi tập hợp nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng được chiêu mộ gần đây.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ, Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, cho biết động thái này nhằm mục đích cải thiện hiệu quả. Ông viết: "Bằng cách giảm quy mô đội ngũ, sẽ cần ít cuộc trò chuyện hơn để đưa ra quyết định và mỗi người sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, có phạm vi và tác động lớn hơn".