Theo CNBC, đợt sa thải ảnh hưởng đến các nhóm AI hạ tầng, nghiên cứu AI cơ bản FAIR và một số vị trí liên quan. Quyết định được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Meta chi 14,3 tỷ USD đầu tư vào Scale AI và bổ nhiệm Alexandr Wang - nhà sáng lập startup này - làm Giám đốc AI.

Nguồn tin nội bộ cho biết nhóm TBD Labs, nơi tập hợp những chuyên gia AI hàng đầu vừa được chiêu mộ, không bị ảnh hưởng, cho thấy Mark Zuckerberg đặt niềm tin vào thế hệ nhân sự mới của Wang, đồng thời thu hẹp vai trò của đội ngũ cũ bị cho là “phình to và chồng chéo”.

Nhân viên bị ảnh hưởng sẽ nghỉ việc từ 21/11 và nhận 16 tuần trợ cấp, cộng thêm 2 tuần cho mỗi năm thâm niên. Trong khi chờ đợi, họ không cần phải làm gì và có thể dành thời gian để nghiên cứu một vị trí khác tại Meta, theo thông báo nội bộ.

Sau đợt này, Superintelligence Labs - trung tâm phát triển AI cao cấp của Meta - chỉ còn khoảng 3.000 người.

CEO Meta Mark Zuckerberg tại trụ sở công ty ở Menlo Park hồi tháng 9. Ảnh: NYT

Zuckerberg được cho là thất vọng với tiến độ của mô hình ngôn ngữ Llama 4, khi sản phẩm nhận phản hồi mờ nhạt sau khi ra mắt hồi tháng 4.

Việc đưa Alexandr Wang cùng cựu CEO GitHub Nat Friedman điều hành Superintelligence Labs được xem là bước đi quyết liệt nhằm tái cấu trúc toàn bộ chiến lược AI của Meta.

Trong khi đó, công ty vẫn tiếp tục chi mạnh cho hạ tầng, bao gồm dự án trung tâm dữ liệu Hyperion ở Louisiana trị giá 27 tỷ USD, được Zuckerberg mô tả “lớn bằng một phần Manhattan”.

Giới quan sát cho rằng Meta không đơn độc trong xu hướng này. Hàng loạt công ty AI như Scale AI, Snorkel AI, Windsurf hay Cognition đều sa thải 10 - 30% nhân sự sau khi được các tập đoàn lớn mua lại.

Chủ tịch kiêm nhà phân tích chính của Forrester, JP Gownder, nhận định: “Big Tech giờ chỉ giữ lại lực lượng tối thiểu vì nhiều lý do khác nhau”.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), AI có thể xóa sổ 85 triệu việc làm nhưng tạo ra 170 triệu việc mới trong ba năm tới. Thách thức của nhân viên công nghệ là tìm được một vị trí trong lúc ngành công nghiệp chuyển dịch sang ưu tiên AI.

Startup trong lĩnh vực này thường đưa ra các đề nghị và cơ hội nghề nghiệp hào nhoáng nhưng cũng đầy biến động khi họ chỉ nhắm đến mục tiêu cuối cùng là giai đoạn EXIT (kết thúc hoạt động, được mua lại hoặc sáp nhập).

Sau khi bị các “cá lớn” thâu tóm, startup khó có thể duy trì hoạt động độc lập và thường bị thu hẹp.

Ngoài ra, theo Gownder, sự phát triển nhanh chóng của AI khiến nhiều hãng công nghệ không chỉ tin rằng họ không cần đến nhân viên bậc thấp mà còn tái cấu trúc lại hệ thống nhân sự, tập trung hơn vào vị trí cấp cao., loại bỏ các lớp trung gian. Vì vậy, rất nhiều đợt sa thải nhắm đến lớp quản lý cấp trung.

Với nhân viên, họ từng xem startup được mua lại là cơ hội tăng trưởng song hiện tại, họ nhìn nhận nó như một rủi ro, lo sợ bị bỏ lại phía sau.

Bất chấp những biến động này, các chuyên gia nhấn mạnh sa thải không nói lên bức tranh hoàn chỉnh. Cùng với mọi thông báo tinh gọn, doanh nghiệp cũng đồng thời đẩy mạnh tuyển dụng trong lĩnh vực khác gắn với chiến lược AI, chẳng hạn máy học, khoa học dữ liệu, an toàn AI.

(Theo CNBC)