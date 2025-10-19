HLV Amorim muốn MU kết hợp tấn công bằng những đường phất bóng dài và ném biên mạnh gần khung thành đối phương, sau khi chứng kiến Everton, Man City hay tuyển Anh của Thomas Tuchel thay đổi gần đây.

Trước chuyến làm khách tới Liverpool hôm nay, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: "Chúng tôi có những cầu thủ rất mạnh mẽ ở tuyến trên.

Amorim muốn các học trò sử dụng nhiều hơn các đường bóng dài - Ảnh: SunSport

Nếu giành được bóng hai, MU có thể tận dụng lợi thế và tăng cơ hội ghi bàn. Trước Liverpool, toàn đội cần thi đấu quyết liệt hơn.

Mỗi khi bóng đến tầm kiểm soát của thủ môn, hầu hết các đội đều chơi theo kiểu kèm người 1 vs 1, nhưng đôi khi bạn chẳng thấy ai để chuyền bóng cả.

Senne Lammens sử dụng tốt cả hai chân. Thế nên, các đội bóng sẽ khó gây áp lực lên thủ môn từ một phía hơn. Cậu ấy phải luôn sẵn sàng."

Số bàn thắng từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh đã tăng lên mùa này, cùng với số lượng cú ném biên tầm xa cũng tăng gấp đôi mỗi trận.

Xu hướng nhiều CLB cũng chuyền ít hơn để đưa bóng lên phía trước nhanh và trực diện. Và 48,4% pha phát bóng kết thúc trên phần sân đối phương.

Ruben Amorim đã thử nghiệm chiến thuật mới trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, với Diogo Dalot thực hiện những tình huống ném biên dài vào vòng cấm.