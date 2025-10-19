Một ngày sau khi PSG bị Strasbourg cầm hòa 3-3, cờ đến tay Marseille. Dù khởi đầu không thuận lợi khi Yassine Keechta giúp Le Havre vượt lên dẫn trước.

Bước ngoặt đến ở phút 31 khi trung vệ Gautier Lloris bị truất quyền thi đấu vì để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Greenwood lạnh lùng gỡ hòa 1-1, mở đầu cho màn trình diễn hủy diệt.

Greenwood có màn trình diễn siêu hạng với cú poker ngoạn mục - Ảnh: ODM

Kể từ phút 67, hàng thủ Le Havre hoàn toàn sụp đổ trước sức ép khủng khiếp của đội chủ nhà. Greenwood ghi liền ba bàn chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, hoàn tất cú poker đầu tiên cho Marseille tại Ligue 1 kể từ năm 1991, thời của huyền thoại Jean-Pierre Papin.

Cuối trận, Robinio Vaz và Amir Murillo lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 6-2 cho Marseille, trong khi Le Havre chỉ kịp có thêm một bàn danh dự ở phút bù giờ.

Cựu cầu thủ MU giúp Marseille qua mặt PSG để chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh: ODM

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Roberto De Zerbi vượt qua PSG, dẫn đầu bảng Ligue 1 với 21 bàn thắng sau 8 trận - thành tích tốt nhất giải.

Với 6 bàn và 3 kiến tạo, Greenwood đang trở lại mạnh mẽ, trở thành biểu tượng mới của đội bóng thành phố cảng trước chuyến làm khách Sporting CP tại Champions League tuần tới.