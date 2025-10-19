Phản ứng thái quá của Hansi Flick trong vài phút cuối trận Barca 2-1 Girona tại vòng 9 La Liga, với 2 thẻ vàng liên tiếp, gây tai hại lớn cho đội bóng xứ Catalan: ông bị cấm chỉ đạo ở đại chiến với Real Madrid, diễn ra cuối tuần sau (26/10).

Hansi Flick bị trọng tài truất quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng. Ảnh: ESPN FC

Ở trận Barca tiếp Girona, khi đồng hồ đã chuyển sang phút bù giờ và tỷ số trận đấu vẫn đang là 1-1, vị thuyền trưởng người Đức nhận thẻ vàng từ trọng tài Gil Manzano sau những lời phàn nàn.

Không dừng lại ở đó, HLV Hansi Flick phản ứng mạnh hơn và kết quả là ông nhận thêm thẻ vàng thứ 2 – thẻ đỏ, bị đuổi khỏi sân.

Có chút ‘cứu rỗi’ cho nhà cầm quân nóng tính này, khi 2 phút sau đó, Ronald Araujo dâng lên đá như hộ công, ghi bàn thắng quý giá mang về chiến thắng cho Barca.

Hansi Flick lúc đó còn cố nán lại, kịp ăn mừng bàn thắng của học trò. Sau trận, ông cho biết: “Araujo đã nói với tôi, cậu ấy sẽ chơi như một tiền đạo. Tôi rất mừng cho cậu ấy đã làm được điều tuyệt vời.

Tôi không nhớ mình từng xếp một hậu vệ đá tiền đạo trước đây. Chúng tôi đã thử mọi cách và cuối cùng mọi chuyện ổn thỏa. Tôi nghĩ đây sẽ là một bước tiến”.

Hậu vệ Araujo lên đá như tiền đạo và đã ghi bàn quý giá mang về 3 điểm cho Barca. Ảnh: FCB

Nhà cầm quân 60 tuổi phân trần về sự nóng nảy dẫn đến bị đuổi khỏi sân: “Tôi không có ý định chỉ trích trọng tài. Tôi vỗ tay là để động viên đội của mình. De Jong ở đó và tôi nói cậu ấy chơi quyết liệt hơn.

Tôi đã cố nói chuyện với trọng tài Gil Manzano nhưng ông ấy không muốn. Có lẽ chiếc thẻ đỏ đã giúp Barca giành chiến thắng. Màn ăn mừng của tôi không nhắm vào ai. Tôi chỉ ăn mừng bàn thắng Araujo ghi mà thôi”.

Thuyền trưởng Barca nhìn nhận thêm: “Đây là một trận đấu khó khăn. Chiến thắng phút cuối mang lại sự tự tin cho Barca. Chúng tôi cần cải thiện nhiều thứ. Đội đã không pressing tốt như mùa trước. Barca thiếu sức ép lên bóng, thiếu sự năng động trong phòng ngự và tấn công như đã có”.