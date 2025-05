Cơm rượu nếp, nếp cẩm là món ăn truyền thống phổ biến trong dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), được làm từ nếp nấu chín, lên men cùng men rượu. Vị ngọt dịu, cay nhẹ và hương thơm đặc trưng khiến món ăn này vừa ngon miệng vừa tốt cho tiêu hóa.

Trong dịp này, chủ đề "ăn cơm rượu nếp có thể bị xử phạt khi kiểm tra nồng độ cồn" thu hút sự quan tâm của nhiều tài xế. Nhiều ý kiến cho rằng, cơm rượu nếp thực chất là phần cái của rượu gạo, nên sau khi ăn nhiều vẫn cho cảm giác say nhẹ. Nếu tham gia giao thông bằng xe máy hoặc ô tô ngay sau khi ăn, người điều khiển phương tiện có thể bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở và bị xử phạt nặng.

Ăn cơm rượu nếp, nếp cẩm có thể "dính" nồng độ cồn. Ảnh minh hoạ: VietNamNet

Theo các chuyên gia về y tế, bản thân cơm rượu nếp chính là "cốt" để làm ra rượu, qua quá trình biến đổi chất từ tinh bột trở thành đường và lên men thành rượu. Nhưng do thời gian lên men ngắn, chưa ủ đủ nên nồng độ cồn thường sẽ thấp hơn nhiều so với các loại rượu vodka, rượu gạo… nhưng vẫn có thể tương đương với rượu vang hoặc bia.

Chính vì vậy, khi ăn nhiều cơm rượu nếp, chắc chắn sẽ có nồng độ cồn trong hơi thở, càng ăn nhiều thì nồng độ cồn sẽ càng cao lên. Ngoài cơm rượu nếp thì khi ăn/uống các loại hoa quả ngâm đường hoặc siro như vải, mơ, sấu, mận… cũng sẽ khiến người có cảm giác "say" và ghi nhận nồng độ cồn ở mức độ nhẹ.

Do đó, các chuyên gia về y tế cho rằng, ngay sau khi ăn cơm rượu nếp, nên tránh điều khiển phương tiện, vừa đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt nặng do vi phạm nồng độ cồn. Thay vào đó, nên uống nhiều nước, đồng thời cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn để cơ thể kịp đào thải rồi mới cầm lái.

Trao đổi nhanh với VietNamNet về vấn đề này, một cán bộ thuộc Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm về nồng độ cồn của mình, nhiều tài xế lấy lý do vừa ăn rượu nếp, nếp cẩm hoặc uống siro hoa quả trước khi cầm lái, do vậy khi kiểm tra bằng máy vẫn "lên số".

"Có trường hợp đúng là tài xế vừa ăn rượu nếp, khi kiểm tra khí thở cho nồng độ rất thấp. Lúc này, chúng tôi thường khuyên tài xế uống nước và đợi 5-10 phút rồi thử lại sẽ hết. Tuy nhiên có tài xế vi phạm nồng độ cồn khá sâu, chắc chắn không phải do ăn rượu nếp hay uống siro gì. Trường hợp như vậy, chúng tôi vẫn buộc phải lập biên bản xử lý theo quy định", cán bộ CSGT nói.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn có thể bị phạt 2-10 triệu đồng (đối với xe máy) và 6-40 triệu đồng (đối với ô tô). Đồng thời, người vi phạm còn có thể bị trừ 4-10 điểm hoặc tước GPLX đến 24 tháng.

