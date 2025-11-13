Video: NDTV

Theo hãng tin PTI, Tư lệnh Không quân Ấn Độ AP Singh đã lái một chiếc C-130J "Super Hercules" Hindon đến sân bay Mudh của Nyoma để chính thức đưa căn cứ trên vào hoạt động.

Căn cứ Nyoma nằm ở độ cao 4.200m so với mực nước biển và sở hữu đường băng dài 2,7km, có khả năng tiếp nhận máy bay chiến đấu, máy bay vận tải và trực thăng. Căn cứ chỉ cách Đường kiểm soát thực tế mà Ấn Độ đang tranh chấp với Trung Quốc 23km.

Dự án xây dựng căn cứ Nyoma do một nhóm nữ sĩ quan thuộc Tổ chức đường bộ biên giới của Ấn Độ dẫn đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã đặt viên đá đầu tiên cho căn cứ không quân này vào tháng 9/2023. Khi đó, ông Singh tuyên bố đây sẽ là một "bước ngoặt" đối với lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Căn cứ không quân trên được khánh thành trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang ấm lên, sau khi hai nước ký một thỏa thuận quan trọng nhằm giảm căng thẳng quân sự dọc biên giới thực tế và Thủ tướng Modi sang thăm Trung Quốc.

Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới được phân định không rõ ràng, dài 3.800km và đã bị tranh chấp từ những năm 1950. Giữa hai nước từng xảy ra một cuộc xung đột ngắn ngủi nhưng tàn khốc vì đường biên giới này vào năm 1962.

Mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng sau một cuộc đụng độ biên giới chết người vào năm 2020. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận năm 2024 được ký kết, quan hệ song phương đã tan băng và một số hạn chế được nới lỏng, cho phép hai nước nối lại các chuyến bay thẳng và các chuyến thăm 2 chiều.