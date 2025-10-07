Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo hãng tin RT, khoảng 250 quân nhân Nga đã tham gia cuộc tập trận chung với Ấn Độ bắt đầu vào tuần trước. Thiếu tướng Sanjaya Chandra Kandpal, Tư lệnh Sư đoàn Gandiv của Ấn Độ phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện: "Cuộc tập trận Indra-2025 là minh chứng cho cam kết chung của 2 nước đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Trong 2 tuần tới, quân nhân Ấn Độ và Nga sẽ tham gia huấn luyện chuyên sâu, mô phỏng các kịch bản xung đột hiện đại phức tạp. Bằng cách kết hợp sức mạnh của cả hai bên, chúng tôi hướng tới xây dựng một tương lai hòa bình thịnh trị".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận sẽ tập trung tăng cường các chiến thuật chống khủng bố, các hoạt động chiến thuật chung, chiến lược liên lạc cũng như khả năng chỉ huy và kiểm soát các lực lượng phối hợp.

Ảnh: Sputnik

Trước đó, Moscow và New Delhi tuyên bố, cuộc tập trận chung không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và cũng không liên quan đến những căng thẳng toàn cầu hiện nay.

Ấn Độ và Nga đã tổ chức các cuộc họp quốc phòng thường niên, luân phiên giữa Moscow và New Delhi để đánh giá tiến độ các dự án đang triển khai và thảo luận về các khía cạnh hợp tác khác.

Quan hệ đối tác quân sự - kỹ thuật giữa 2 quốc gia đã phát triển đáng kể, vượt ra khỏi mối quan hệ mua - bán đơn thuần. Hai nước đã hợp tác nghiên cứu, thiết kế chung và đồng sản xuất các hệ thống quân sự tiên tiến.