"Không quân Ấn Độ đang tìm cách mua số lượng lớn tên lửa để tăng cường hơn nữa năng lực phòng không. Các cuộc thảo luận với phía Nga về vấn đề này đang được tiến hành", các nguồn tin quốc phòng chia sẻ với hãng thông tấn với ANI.

Theo ANI, tổng giá trị hợp đồng có thể lên tới 100 tỷ rupee (khoảng 1,1 tỷ USD).

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 khai hỏa trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nguồn tin cho biết, việc Ấn Độ đặt mua số lượng lớn tên lửa của Nga vì các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất đã phát huy hiệu quả cao trong Chiến dịch Sindoor của Ấn Độ nhằm chống lại các mục tiêu khủng bố hoạt động ở Pakistan hồi tháng 5. Được biết, Ấn Độ đã sử dụng các tên lửa Nga để bắn hạ 5 hoặc 6 chiến đấu cơ và một vận tải cơ S-130 của Pakistan.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từng nhấn mạnh, năng lực phòng không của nước này được củng cố nhờ “rồng lửa” S-400 và trở thành yếu tố quyết định trong chiến dịch quân sự hồi tháng 5. Sau đó, ông Modi đã đến thăm căn cứ không quân Adampur ở bang Punjab, tây bắc Ấn Độ, nơi ông chụp ảnh cùng với hệ thống phòng không S-400.

Ngoài ra, New Delhi cũng đang xem xét khả năng mua thêm các tên lửa không đối không của Nga và các phiên bản cải tiến mới của tên lửa hành trình siêu vượt âm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển. Trước đó, truyền thông đưa tin, bên cạnh S-400, Ấn Độ đã cân nhắc mua hệ thống phòng không S-500 tiên tiến của Nga.

Vào năm 2018, Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD để mua 5 hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất. Ấn Độ cũng triển khai hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên tại bang Punjab nằm dọc biên giới với Pakistan.