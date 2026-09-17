Theo Indian Express, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 16/9 đã triệu tập đại biện lâm thời Pakistan để phản đối vụ va chạm giữa tàu hải quân của hai nước xảy ra vào ngày 15/9 ở phía bắc biển Ả Rập.

"Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Pakistan tại New Delhi đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao hôm nay. Chúng tôi đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ về hành vi không thể chấp nhận và thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị hải quân Pakistan trên biển, dẫn đến va chạm với một đơn vị hải quân Ấn Độ", thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ.

Ấn Độ và Pakistan tranh cãi về vụ va chạm giữa các tàu hải quân. Ảnh: Indian Express

Giới chức New Delhi cho biết một tàu hải quân Pakistan đã áp sát ở tốc độ cao đối với một tàu chiến của Ấn Độ trong lúc tàu này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Phía Ấn Độ tin rằng vụ va chạm xảy ra vì tàu chiến Pakistan vi phạm các quy trình an toàn và khoảng cách, không phải hành động gây hấn có chủ ý, nhưng lưu ý rằng "bất kỳ sự việc tương tự nào tái diễn cũng sẽ là vấn đề đáng lo ngại".

Ngược lại, Pakistan sau đó cũng triệu tập đại biện lâm thời của Ấn Độ, nhấn mạnh vụ việc "là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và thỏa thuận song phương năm 1991 về thông báo trước các cuộc tập trận, diễn tập quân sự và hoạt động di chuyển binh sĩ, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực".

Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định vụ va chạm ngày 15/9 xảy ra vào thời điểm hải quân nước này đang tiến hành cuộc diễn tập định kỳ 2 năm một lần tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), không phải ở vùng biển quốc tế như lời Ấn Độ tuyên bố.