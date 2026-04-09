Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong thông cáo hôm nay (9/4), Bộ Ngoại giao Pakistan đã lên án các hoạt động quân sự gần đây của Israel ở Lebanon và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những biện pháp “khẩn cấp và cụ thể”.

Hiện trường vụ không kích của Israel ở thủ đô Beirut, Lebanon hôm 8/4. Ảnh: Al Jazeera

“Các hành động quân sự của Israel đã làm xói mòn những nỗ lực quốc tế nhằm thiết lập hòa bình và sự ổn định trong khu vực và là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc nhân đạo cơ bản”, Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh.

Pakistan đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh một loạt các cuộc không kích của Không quân Israel nhằm vào nhiều khu vực ở Lebanon hôm 8/4 đã khiến ít nhất 254 dân thường thiệt mạng và 1.165 người bị thương. Theo Islamabad, Lebanon là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ - Iran, do Pakistan đóng vai trò trung gian.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lưu ý việc Israel tấn công Lebanon là “cuộc xung đột riêng rẽ” và không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran.

Iran ngừng tấn công các nước Vùng Vịnh

Quân đội của một loạt quốc gia Vùng Vịnh ngày 9/4 thông báo Iran đã ngừng tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào hạ tầng dân sự của những nước này.

Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút cho biết cơ quan này trong 15 giờ qua không nhận thêm báo cáo nào về các cuộc tấn công từ Iran. Bộ Quốc phòng Qatar và Oman cũng lần lượt đưa ra những tuyên bố tương tự.

Sau khi quân đội Israel không kích mỏ khí đốt South Pars của Iran vào giữa tháng trước, kể từ ngày 18/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự tại nhiều quốc gia Vùng Vịnh. Điển hình nhất là vụ UAV Iran tấn công cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan làm tê liệt 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar.